Di seguito troverete infatti un dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro hanno deciso di proporci per la prima serata di oggi. Tra film, serie tv e inchieste non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 27 novembre

Rai Uno – Se Dio vuole (Film)

“Lo stimato cardiochirurgo Tommaso e sua moglie Carla, un tempo affascinante “pasionaria”, oggi sfiorita come gli ideali in cui credeva, hanno due figli: Bianca, la piu’ grande che non ha interessi ne’ idee o passioni, e Andrea, un ragazzo brillante, iscritto a Medicina e pronto a seguire le orme del padre. Tommaso e’ molto orgoglioso di suo figlio, ma improvvisamente qualcosa cambia. Il ragazzo, infatti, si chiude spesso nella sua stanza e la sera esce senza dire a nessuno dove va. I sospetti su una possibile omosessualita’ del figlio si insinuano; ma Tommaso e’ tutt’altro che incline alla discriminazione e pronto quindi ad accettare la situazione, fino a quando Andrea decide finalmente di aprirsi in famiglia e comunicare l’intenzione di diventare sacerdote. Per Tommaso, ateo convinto, e’ un duro colpo. Cosi’, mentre finge di dare il suo pieno appoggio ad Andrea, inizia a seguirlo di nascosto per scoprire chi e’ il responsabile del cambiamento avvenuto nel ragazzo. Scopre quindi che il suo “nemico” e’ Don Pietro, un sacerdote davvero sui generis, con cui Tommaso inizierà una vera e propria guerra senza esclusione di colpi.” (Fonte: staseraintv.it)

Rai Due – Volevo fare la Rock Star (Fiction)

Olivia ha 27 anni. Avrebbe voluto essere una cantante rock ma è stata costretta a crescere in fretta, tutta colpa di una gravidanza gemellare avuta a sedici anni e di una madre assolutamente inaffidabile.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.

