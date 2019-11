Adotta un gattino randagio | Dopo 2 mesi la scoperta Shock – VIDEO

E’ avvenuto in Argentina | Ragazza adotta un gattino randagio ma due mesi dopo la scoperta scioccante: Non era un gatto qualunque! – VIDEO

Una Ragazza, in Argentina, adotta un gattino randagio, trovato per strada e mal ridotto. Dopo meno di 2 mesi il “gattino” non era tale. La scoperta scioccante che ha fatto il giro del mondo in un attimo

Il gattino che aveva adottato era in realtà un cucciolo di puma. Più precisamente, uno yaguarondi. Cosa è accaduto dopo? Scoprilo nel video

