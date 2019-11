Test di 1 minuto che rivela la tua personalità: una rapida occhiata a questo disegno rivelerà molto sul tuo carattere, anima e mente



Quando scattiamo una foto, una serie di elementi ci aiutano a esprimere ciò che vogliamo mostrare nella nostra immagine: linee, trame e colori, tuttavia non siamo a conoscenza di tutti questi elementi e scattiamo una foto senza prestare molta attenzione ad essa, vale a dire che aggiungiamo inconsciamente quegli elementi alle nostre fotografie. Un esempio di questo è lo spazio negativo, un elemento con una grande forza visiva che, se usato nel modo giusto, rafforza il messaggio della fotografia.

Lo spazio negativo, nella maggior parte dei casi, viene compreso chiaramente. Sembra non avere informazioni pertinenti, ma la verità è che è anch’esso un elemento della composizione, quindi usarlo può infondere più interesse e bellezza alle immagini.

Lo spazio negativo ha due caratteristiche principali: da un lato, deve impedire al visualizzatore dell’immagine di concentrarsi su di esso, non deve essere notato, d’altra parte, dovrebbe anche essere visibile.

A volte, specialmente se l’oggetto su cui ci stiamo concentrando non è abbastanza attraente, può accadere che lo spazio negativo danneggi l’elemento principale dell’immagine, possa persino diventare il focus della foto stessa. Questo può essere molto interessante, dipende da cosa vuoi esprimere dall’immagine.

Noma Bar è un artista israeliano che ama lavorare con l’elemento menzionato, lo “spazio negativo”. Questo si chiama trucco nella composizione fotografica nella quale il fondo di un’immagine costituisce un’immagine separata. Grazie a questa caratteristica, le numerose opere di Noma Bar sono molto popolari tra tutti gli psicologi in quanto aiutano a capire cosa succede nell’anima di una persona e rivelano alcuni aspetti della mente umana.

Ora guarda attentamente l’immagine e rispondi alla domanda: qual è la prima cosa che hai visto?

1/Hai visto un pollo

Se la prima cosa che hai visto è stato un pollo, significa che hai una capacità molto ben sviluppata di concentrarti su piccoli dettagli. Sei una persona che osserva, ma a volte non riesci a vedere l’intero quadro. Sei anche un perfezionista e sei sempre pronto a migliorare ciò che hai fatto. Sei abbastanza bravo nelle scienze esatte.

2/Hai visto una silhouette con labbra rosse

Se, al contrario, la prima cosa che hai visto è stata la silhouette di una ragazza con le labbra rosse, questo significa che sei una persona determinata. Essendo massimalista, non sei abituato a risolvere ciò che non è completo. Tuttavia, a volte non hai abbastanza pazienza per fare tutti i tuoi piani. Tendi a perdere interesse per l’attività che esegui e passa rapidamente a qualcosa di nuovo. Preferisci le discipline umanistiche alla matematica.

3/Hai visto il profilo di un uomo

Se, infine, quello che hai osservato era il profilo di un uomo, sei una delle poche persone che di solito notano che devi ruotare il disegno e osservarlo da un’altra prospettiva. E quando lo fai, puoi vedere un uomo con un naso lungo e baffi. La maggior parte delle persone non riesce a vedere questo disegno, ma se lo hai fatto, hai una mente eccezionale e brillante. Possiamo dire che sei un vero genio, dal momento che sei in grado di vedere cose che gli altri non possono.

4/Hai visto più figure contemporaneamente

Può anche succedere di aver visto più di una figura alla volta e quindi significa possedere eccellenti capacità analitiche. Basta poco per analizzare le informazioni che ricevi e sai come prendere decisioni rapide. Sei la combinazione perfetta di vari tipi di personalità!

