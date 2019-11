Ritiro dai supermercati per rischio allergeni la marca Bio’s Merenderia

Ritiro dai supermercati per rischio allergeni la marca di prodotti alimentari Bio’s Merenderia | Dalle schiacciatine al Sesamo Bio, ai cracker integrali Spirulina Bio, la lista completa di tutti i prodotti richiamati

Altri richiami dal Ministero della Salute quest’oggi. La lista dei prodotti a rischio allergeni è, purtroppo, lunga e riguarda una marca in particolare: la Bio’s Merenderia! Infatti l’avviso di ritiro è fresco di giornata, proprio oggi, 26 Novembre 2019 il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dagli scaffali dei Supermercati di questi prodotti “Bio” che, come si evince dal richiamo pubblico, sono tutti ad alto rischio per possibile contaminazione da senape. Ma non solo. Ci siamo già occupati nei giorni precedenti di altri tipi di rischi alimentari e di richiami dal mercato per altri prodotti. Questo perché avvertire il consumatore dei possibili rischi che può andare incontro mangiando del cibo “a rischio allergeni” o a “rischio chimico” è un’informazione corretta e giusta che ogni cittadino dovrebbe conoscere. Il motivo e semplice, ridurre i possibili danni all’organismo umano e salvaguardare, così, la sicurezza non solo alimentare ma soprattutto salutare del consumatore. Quindi, in breve, vediamo la lista completa dei prodotti ritirati dal commercio oggi

Ritiro dai Supermercati prodotti a marchio Bio’s Merenderia | La lista

Il primo richiamo di cui vogliamo occuparci è quello inerente i Bocconcini al Sesamo Bio. Il Ministero della Salute, ha reso pubblico il richiamo di molti prodotti inerenti la marca Bio’s Merenderia. In questo caso specifico, sono stati ritrovati nel lotto N°3819 in data 25 Novembre, possibile contaminazione da allergene al Senape. Il Marchio del prodotto, come abbiamo già precedentemente detto è quello della BIO’S MERENDERIA SRL. Il richiamo è riferito alle confezioni da 200 grammi.

2. Cracker Intergrali alla Spirulina Bio | Rischio contaminazione

Il secondo richiamo è riferito, invece, ai Crackers Integrali alla Spirulina Bio. Il prodotto a rischio fa sempre parte del marchio: BIO’S MERENDERIA SRL ed ha, anche questo prodotto alti rischi per contaminazioni da allergeni al Senape. L’avvertenza è quella proposta dal Ministero della Salute: riportare il prodotto al Punto Vendita.

Il lotto di produzione contaminato è il N° 3619.

3. Schiacciatina al Sesamo Bio | Rischio contaminazione

Il terzo richiamo del Ministero della salute riguarda il prodotto Schiacciatina al Sesamo Bio. Il motivo del richiamo dai Supermercati è la possibile contaminazione per rischio allergene al Senape. Anche per questo prodotto alimentare, la marca è, come negli altri due casi, la BIO’S MERENDERIA SRL. Il lotto di produzione contaminato è il N° 3719 confezioni da 25 grammi

4. Rustici al cocco Bio | Rischio contaminazione

Anche il quarto richiamo è riferito a prodotti alimentari facendo capo al marchio BIO’S MERENDERIA SRL. Il prodotto richiamato per rischio contaminazione allergene al senape sono i Rustici al cocco Bio. Il lotto in questione è il lotto di produzione N° 3719.

Il prodotto contaminato da rischio allergene al Senape è riferito alle confezioni da 200 grammi. Si consiglia di riportare il prodotto direttamente al Punto Vendita acquistato. Non consumarlo!

5. Sfogliatine lupino e rosmarino Bio | Rischio contaminazione

Il Ministero della salute ha richiamato anche il prodotto “Sfogliatine lupino e rosmarino Bio” dai Supermercati. La marca è quella della BIO’S MERENDERIA SRL così come la produzione.

Il lotto di produzione contaminato è il N° 3619, in riferimento alle confezioni di vendita di 200 grammi. Il motivo del richiamo è quello di possibile contaminazione allergene da Senape. Si raccomanda di riconsegnare il prodotto presso il Punto Vendita dove il consumatore ha acquistato la confezione.

6. Treccine alla pizzaiola Bio | Rischio contaminazione

In questo caso il ritiro è avvenuto per due lotti del prodotto contaminato. Rispettivamente il lotto di produzione N° 3719 e il lotto di produzione N° 3819

Le Treccine alla pizzaiola Bio ha marchio BIO’S MERENDERIA SRL sono state trovate non conforme alle regole per la sicurezza alimentare. Nella specificità, il prodotto è stato dichiarato contaminato da possibile allergene al Senape. Dunque non consumarlo se già acquistato e riportare la confezione o le confezioni direttamente presso il punto vendita dove si è acquistato tale prodotto.

Il prodotto è riferito alle confezioni da 150 grammi.

Ricordiamo che questi ritiri dal commercio sono avvenuti in data 26 Novembre 2019.

(Fonte: Ministero della Salute)