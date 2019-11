Scopri le previsioni meteo di domani pronte a svelarti che tempo farà lungo le varie zone della Penisola nella giornata di mercoledì 27 novembre.

Le previsioni meteo di oggi ci riportavano il sorriso, prospettandoci un martedì illuminato da un tiepido sole che finalmente sconfiggeva le nubi.

La situazione riuscirà però a rimanere stabile? Secondo le previsioni del tempo non esattamente. Pare infatti che una nuova ondata di nubi arriverà a ghermire la Penisola, partendo dal nord e spostandosi gradualmente verso il centro e parte del sud.

Scopriamo allora nel dettaglio che cosa il cielo riserverà alle varie regioni italiane lungo la giornata di domani, mercoledì 27 novembre.

Previsioni meteo di domani, mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo di domani ci parlano di un’Italia nuovamente lambita da nubi, spesso anche temporalesche. Le zone di sereno certo non mancheranno ma le temperature appariranno decisamente meno costanti, in calo a nord, per farsi poi stabili o addirittura in salita al centro e al sud.

Vediamo ora il dettaglio zona per zona delle previsioni del tempo di domani.

Nord

Torna il maltempo sul settentrione con nubi in arrivo da Ovest verso Est e fenomeni localmente anche a carattere di rovescio, in particolare sulla fascia prealpina. La serata porta poi alcuni miglioramenti a partire da Ovest. Scende il termometro con temperature generalmente in calo e massime comprese tra i 10 e i 14 gradi.

Centro

Piove sul centro Italia con diffuse precipitazioni sulle regioni tirreniche e pronte a farsi ancor più forti sulla Toscana interna. Altrove i fenomeni si registrano fortunatamente in diminuzione. Stabili restano invece le temperature, con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi.

Sud

Avanzano le nubi anche anche tra Campania e Calabria tirrenica, con locali piogge. La situazione si fa però più serena altrove, con una nuvolosità solo parziale. Le temperature si registrano in locale aumento, con massime che oscilleranno tra i 15 e i 20 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com