Forte scossa di terremoto in Albania. Anche le coste italiane hanno tremato durante la notte.

Durante la notte, e più precisamente alle 2,54 (3,54 ora italiana), in Albania si è registrato un terremoto di magnitudo 6.4. L’epicentro è stato a Durazzo e ha causato la morte di alcune persone e diversi feriti. La scossa è stata così forte da essere avvertita anche in Puglia e in Basilicata dove al momento erano le 3,54 di notte.

