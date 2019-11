Tre carte, tre profili. Se scegli una di queste carte, avrai una descrizione dettagliata e inedita della tua personalità.

Apparsi in Italia nel 15 ° secolo, i tarocchi sono per i mistici un modo per risolvere le domande poste quotidianamente. Per gli appassionati di questa disciplina divinatoria, la scelta di una carta non è banale e può persino essere decisiva per il futuro della persona studiata. Scegli una di queste tre carte spontaneamente. Le interpretazioni di questa carta potrebbero rivelare cose nuove sulla tua personalità.

La carta che scegli rivela l’essenza della tua personalità

Il punto è prestarsi spontaneamente a questo test. Lascia che il tuo subconscio si esprima nella scelta di questo speciale tarocco. Puoi anche coinvolgere i tuoi cari in questo test per saperne di più sul loro temperamento. Le interpretazioni di questa carta di divinazione potrebbero sorprenderti.

Hai scelto la carta n ° 1:

Se hai scelto la prima delle tre carte, sicuramente hai una personalità introversa e cerebrale. Ti senti a tuo agio in un ambiente benevolo e di routine perché sei vulnerabile ai cambiamenti. Ipersensibile, potresti sentirti sopraffatto da energie e stimoli esterni. Libero e indipendente, distribuisci le tue risorse per evitare conflitti e isolarti. Assertivo e fiducioso, ti allontani dalle relazioni tossiche diventando trasparente nel tuo stile di comunicazione. Il tuo gusto per l’armonia ti incoraggia a rilassarti spesso in silenzio. Meditativo, hai un’attrazione speciale per la natura e la contemplazione.

Hai scelto la carta n. 2:

Se hai scelto la seconda carta, significa che sei socievole e accomodante. Un appassionato ottimista, trascendi gli ostacoli che ti ostacolano trasformandoli in opportunità. Un leader nato, sei particolarmente qualificato per federare le truppe per eseguire una visione comune. Avanguardia e idealista, sei impegnato a trasmettere valori di condivisione e solidarietà. Nonostante la tua giocosità, a volte cresci nella solitudine per ricaricare le batterie. Molto vulnerabile alla delusione, tendi a metterti in discussione alla minima delusione. Le tue relazioni con i tuoi cari soffrono della tua labilità emotiva. Guadagnerai ad allontanarti dalle tue emozioni per completare i tuoi progetti.

Hai selezionato la carta n ° 3:

Se hai scelto la terza carta, è probabile che tu sia impulsivo e irascibile. Leggermente capriccioso, tendi ad avere mode che tirannizzano l’ambiente circostante. Volubile e immaturo, manchi di coerenza nelle tue relazioni e nella realizzazione dei tuoi progetti. La tua fibra artistica è l’unico sbocco per aiutarti a canalizzare il tuo trabocco di emozioni. Le tue relazioni discontinue ti appesantiscono e possono farti arrabbiare. Versatile e riservato, hai difficoltà ad aprirti alle persone che gravitano nel tuo ambiente professionale. Le tue relazioni sono tinte di aggressività perché tendi ad essere molto esigente nei confronti del tuo partner. Imparerai a domare le tue emozioni perché possono essere all’origine di comportamenti auto-sabotante. La tua sindrome di impostore ti fa pensare rapidamente ai pensieri negativi.

