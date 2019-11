Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri, canale dopo canale, il palinsesto della prima serata per questo lunedì 25 novembre.

Inizia una nuova settimana e con essa quel pizzico di stress e stanchezza che ci portiamo sempre appresso.

Come alleggerire almeno un po’ questo bagaglio? Con una serata di relax e piacevole intrattenimento. A tal proposito CheDonna.it ha la proposta giusta per voi o, meglio, una serie di proposte.

Ecco infatti, come ogni giorno, il palinsesto televisivo completo per la prima serata di oggi. Anche in questo lunedì 25 novembre, i canali in chiaro ci propongono una rosa di opzioni a dir poco variegata: tra film, show e serie tv non avremo che l’imbarazzo della scelta.

Scopri con noi tutte le alternative e preparati a una serata da 10 e lode.

Stasera in tv: palinsesto lunedì 25 novembre

Rai Uno – In punta di piedi (Fiction)

La protagonista della storia è Angela, 11 anni e un sogno: diventare una ballerina classica. Niente di strano, direte voi, eppure il sogno di Angela incontra più difficoltà rispetto a quelli di una qualsiasi coetanea. Angela infatti vive a Secondigliano ed è la figlia di Vincenzo, un capo clan degli Scissionisti. Per lei uscire di casa è pressoché impossibile dato che, per ritorsione, potrebbe essere uccisa in qualsiasi momento. Angela vive allora come una reclusa assieme a Nunzia, sua madre, ma tutto potrebbe cambiare grazie a Lorenza, un’insegnante di ballo, una donna libera quanto combattiva.

Rai Due – Stasera tutto è possibile – Il meglio (Show)

Un gioco tira l’altro nel programma che mette alla prova attori comici e personaggi dello spettacolo alle prese con una serie di divertenti prove. Rivediamo insieme i momenti più interessanti e divertenti.

Rai Tre – Report – I tedofori (Inchieste)

400 milioni di euro di investimenti per realizzare gli impianti e i villaggi olimpici, 1 miliardo e 400 milioni di euro per l’organizzazione dell’evento sportivo, e un indotto superiore ai 2 miliardi. Sono i numeri delle Olimpiadi invernali del 2026, quelle assegnate alla coppia vincente Milano-Cortina, grazie a un progetto super low cost. Ma possiamo fidarci di queste previsioni? Passeremo poi a interrogarci sulle quote latte: l’etichetta indica sempre l’origine del latte, ma quanti formaggi proposti sul mercato come italiani, sono realmente prodotti con materia prima del nostro Paese? Infine verrà analizzata la difficile vita degli studenti con disabilità, circa 270 mila in Italia: i docenti di ruolo nel campo del sostegno sono solo 100 mila e non bastano a coprire le esigenze. Il Miur con una deroga nomina d’urgenza oltre 60 mila supplenti. Ma il diritto all’istruzione viene così garantito? Vivere in uno stato di perenne emergenza quanto grava sulle casse dello Stato?

