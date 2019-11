I segni zodiacali che vivono meglio con tanti amici al loro fianco

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che per vivere bene hanno bisogno di tanti amici al proprio fianco.

Si dice che l’amicizia sia un bene prezioso e del quale non si può fare a meno. Ogni amico è infatti un tesoro unico, in grado di cambiare le cose, arricchire la vita con punti di vista diversi e con una vicinanza che solo ci ci sta a cuore può riuscire a raggiungere. Ciò nonostante e per quanto questo detto sia vero, non tutti hanno bisogno degli amici allo stesso modo e se da un lato c’è chi senza non può proprio vivere, dall’altro ci sono quelli che per star bene hanno bisogno di pochi amici ma buoni, selezionati in modo da non doversi dividere tra più persone e da riuscire a mantenere, nonostante tutto, una buona dose di privacy. Queste modalità diverse con le quali si vivono le amicizie sono spesso legate al carattere di ognuno di noi, alle esperienze vissute, agli esempi che si hanno avuto in famiglia o tra conoscenti e, seppur in minima parte, all’influenza delle stelle. Dopo aver visto quali sono le caratteristiche del segno zodiacale del mese e come il Sagittario si relaziona con gli altri segni zodiacali, oggi scopriremo quindi quali sono i segni che per vivere bene hanno bisogno di avere al proprio fianco tanti amici e quali, invece, hanno bisogni di tipo diversi. Trattandosi di un aspetto particolarmente legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente di ogni segno in modo da avere un’idea più precisa dei bisogno di ognuno di loro.

Astrologia – I segni zodiacali che hanno bisogno di tanti amici e quelli che invece gestiscono le cose in modo diverso

Ariete – Quelli che hanno bisogno di circondarsi di tante persone

I nati sotto il segno dell’Ariete non hanno esattamente bisogno di tanti amici quanto di circondarsi di quante più persone possibili. Per star bene gli piace sapere di aver sempre qualcuno su cui contare per un’uscita senza preavviso o per fare qualcosa di divertente anche in piena notte. Piuttosto concentrati su se stessi, non sono soliti occuparsi di stabilire rapporti esclusivi o speciali ma gli piace vedere sempre gente diversa che in genere tendono ad incontrare in base alle esigenze del momento. Da loro ci si può aspettare amici con diversi ruoli, come il confidente, quello con cui scaricare lo stress da lavoro e quelli con cui fare follie. Sempre attivi e dinamici non hanno grossi problemi nello stabilire sempre rapporti nuovi con gli altri e ciò li rende più che mai consapevoli di poter contare su tante persone diverse per arricchire la propria vita in base a ciò che sentono al momento.

Toro – Quelli che hanno bisogno di amici intimi

I nativi del Toro, al contrario dei nati sotto il segno dell’Ariete, tendono più alla qualità che alla quantità. Così, pur non disdegnando la possibilità di avere diversi amici, sentono più che altro il bisogno di averne di buoni e sui quali poter contare in ogni frangente della loro vita. Restii a fidarsi facilmente degli altri, i nativi del segno tendono a vedere gli amici importanti come parte della famiglia e per questo motivo sono estremamente selettivi quando si tratta di sceglierli. Una volta trovati, però, è davvero difficile che li lascino andare e sono sempre pronti a farsi in quattro per loro. La cura dei rapporti interpersonali è infatti un aspetto per loro estremamente importante e al quale non sono disposti a rinunciare per nulla al mondo.

Gemelli – Quelli che hanno bisogno di circondarsi di tanti amici

I nati sotto il segno dei Gemelli sono tra coloro che, all’interno dello zodiaco, hanno maggior bisogno di amici. A partire dai conoscenti con i quali scambiare quattro chiacchiere e passare il tempi, i nativi del segno hanno bisogno di una schiera di persone con le quali confrontarsi di continuo e da considerare amici preziosi. Seppur divisi tra alti e bassi emotivi che li contraddistinguono, i Gemelli amano infatti confidarsi con chi ritengono possa capirli, condividendo esperienze di ogni genere e facendosi un più ampio bagaglio attraverso quelle degli altri. Animali sociali come pochi altri, per star bene hanno bisogno del supporto degli altri ma anche solo della loro presenza. Cosa che richiedono di continuo. Per fortuna sono così bravi ad intrecciare rapporti con gli altri da non aver bisogno di chissà quali sforzi per circondarsi di persone intenzionate a conoscerli e a frequentarli.

Cancro – Quelli che più che di amici hanno bisogno di affetti

Ai nativi del Cancro non importa tanto circondarsi di amici quanto di persone pronte a supportarli e a donar loro il proprio affetto. Sebbene abbiano un carattere spesso difficile anche per via del loro essere estremamente permalosi, i nativi del segno hanno un grande bisogno di avere accanto persone che sappiano stargli accanto, accettandoli per come sono e facendoli sentire non solo accettati ma anche apprezzati e amati. Gelosi dei propri affetti tendono ad avere un legame più stretto con i parenti che reputano a se più vicini piuttosto degli amici. In mancanza di quelli giusti, però, possono arrivare a crearsi una sorta di rete amicale che per loro diventa una seconda famiglia, a volte più importante della prima. Per far si che ciò accada, però, è importante che i rapporti siano davvero stretti e che dall’altra parte ci sia tutta l’intenzione di conoscerli e volergli bene al di là dei loro difetti.

Leone – Quelli che amano avere diversi amici

Per i nati sotto il segno del Leone non si tratta di un bisogno quanto di qualcosa che reputano piacevole. Per loro, ciò che conta, è circondarsi di persone che sappiano capirli e che dimostrino una certa stima nel loro confronti. Quando ciò avviene i nativi del segno si sentono soddisfatti e lieti di poter portare avanti rapporti importanti e in grado di arricchirli. Detto ciò, affinché le loro amicizie funzionino è indispensabile che dall’altra parte ci siano persone sempre pronte a dimostrare una certa stima nei loro confronti. Per loro è infatti importante sentirsi sempre al centro dell’attenzione e non riuscirci li farebbe star male al punto da pensare di essere circondati da persone sbagliate. Le loro amicizie, quindi, sono spesso a senso unico e più volte a ricevere che a dare. Un dettaglio che non tutti sono pronti ad accettare ma che loro sanno come gestire al meglio, capendo quasi subito quali sono le persone giuste da farsi amiche.

Vergine – Quelli che hanno gli amici giusti

Per i nativi della Vergine non si tratta tanti di quanti amici avere ma di quali possono essere quelli giusti per loro. Caratterialmente difficili da trattare, sono i primi ad essere consapevoli di aver bisogno di persone pronte a capirle e ad apprezzarle per il contributo che possono dare in un’amicizia. Al contempo, però, tendono a pretendere sempre un po’ dagli altri, al punto da diventare a volte troppo esigenti, finendo con il rischiare di rendere tesi i rapporti. Questo modo di fare li porta a non avere molti amici ma a tenere in modo particolare a quelli che riescono ad entrare facilmente in sintonia con loro, al punto da portare avanti i rapporti anche per tutta una vita purché, alla base, ci sia la stessa voglia di conoscersi e accettarsi per quel che si è. Per il resto sono persone in grado di vivere bene anche da sole, almeno in apparenza. In realtà, infatti, in un modo o nell’altro finiscono sempre con il cercare il contatto umano senza il quale finirebbero con il deprimersi e questo nonostante predichino spesso il contrario.

