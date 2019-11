Stasera in tv | Palinsesto della prima serata domenica 24 novembre

Che cosa vedere questa cosa in tv? Scopri il palinsesto per la prima serata con tutti i programmi che i canali in chiaro ci vorranno proporre.

Prima che la settimana riparta e le care vecchie abitudini riprendano il sopravvento, concediamoci un ultimo mento di relax e un’ulteriore opportunità di ricaricare le batterie.

Come? Noi suggeriamo qualche ora di sano divano e divertente tv.

Tutto starà nello scegliere il giusto programma che possa farci compagnia lungo la serata. La selezione certo non è semplice ma prevede fortunatamente un’alta mole di alternative, tutte quelle che potrete vedere nel palinsesto qua sotto.

Di seguito troverete infatti un dettagliato elenco di quanto i canali in chiaro avranno deciso di proporci per la prima serata di oggi, programmi variegati e perfetti per incontrare il gusto di ciascuna di noi.

Scorri con noi la lista e fai la tua scelta: una serata più che piacevole ti attende!

Stasera in tv: palinsesto domenica 24 novembre

Rai Uno – Pezzi unici (Fiction)

Vanni è un artigiano fiorentino, un maestro della lavorazione del legno, il cui mestiere e la bottega che porta il suo nome derivano da lontano, un lascito che la sua famiglia si tramanda da generazioni. Nella sua bottega, Vanni accoglie, controvoglia, dei ragazzi: fanno parte di una casa famiglia e il lavoro con lui varrà come programma di riabilitazione sociale. La casa famiglia ha però un significato particolare per Vanni. Lì aveva vissuto Lorenzo, suo figlio, un ragazzo morto in circostanze misteriose. Vanni però al momento ignora che i ragazzi che ha accolto nella sua bottega sono legati indissolubilmente proprio a suo figlio Lorenzo.

Rai Due – Che tempo che fa (TalkShow)

L’intervista all’ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto. E poi una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Questo è Che Tempo che fa, programma al timone del quale troviamo come sempre Fabio Fazio.

Rai Tre – Era mio padre (Film)

Un assassino con famiglia la cui vita scorre tranquillamente fino quando uno dei suoi figli testimonia ad un omicidio. Sarà il ragazzo allora a divenire bersaglio di alcuni sicari e al padre toccherà il compito di salvarlo.

