Il Secondo piatto veloce e light per l’intera famiglia | Salomone al forno con granella di pistacchi e limone: Per un pranzo domenicale a 5 stelle. Ingredienti e procedimento semplice – VIDEO

Il salmone con granella di pistacchi e limone al forno è quello che ti serve quando hai poco tempo e vuoi fare bella figura. Un secondo piatto leggero, veloce da fare e gustosissimo

Leggi anche: >>>> Cucina sana: pasta al salmone light-VIDEO-

Il salmone pistacchi e limone è perfetto per due ma ottima anche per tutta la famiglia o un pranzo in compagnia di amici. Prova anche tu la ricetta video seguendo i passaggi nel link video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI