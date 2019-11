Scopri in che rapporto sono i nativi del Sagittario con gli altri segni zodiacali.

Fonte: Istock photo

Quando si parla di affinità tra persone è difficile spiegare come certe alchimie arrivino a concretizzarsi e a far si che nascano amicizie o amori tra persone spesso apparentemente diverse tra loro. Andare d’accordo con gli altri è qualcosa che non si può pianificare, che può essere regolata fino ad un certo punto e per convenzione sociale ma che per essere reale e portare a qualcosa di buono deve partire dal cuore. Per questo motivo è sempre difficile stabilire a priori se due persone andranno d’accordo e questo anche se hanno tante cose in comune o se, al contrario, sembrano vivere su pianeti opposti. A fare un po’ da faro in questa oscurità di possibilità ci sono le stelle che con la loro influenza tendono a condizionare non solo il modo di essere di ognuno di noi ma anche le affinità tra persone che ruotano ovviamente intorno ai segni zodiacali d’appartenenza e, in alcuni casi, anche attorno all’ascendente. Quindi, anche se non c’è niente di più bello di scoprire le cose poco a poco, in caso di curiosità, chiedere alle stelle può dare almeno un’idea di chi può essere più o meno compatibile in base al segno zodiacale di appartenenza. Per questo motivo, dopo aver visto le caratteristiche dei nati sotto il segno del Sagittario e come sono i rapporti che i nativi dello Scorpione hanno con gli altri segni dello zodiaco, oggi scopriremo come interagiscono i nati sotto il segno del Sagittario con il resto dello zodiaco. Trattandosi di un aspetto legato anche ai sentimenti e alla parte istintiva di ognuno di noi, il consiglio è quello di controllare anche i profili dei vari ascendenti in modo da capire più a fondo ogni sfumatura presente tra le affinità che riguardano i segni dello zodiaco.

Oroscopo: i nativi del Sagittario e il rapporto che hanno con gli altri segni zodiacali

Fonte Istock photo

Sagittario e Ariete

I nati sotto il segno del Sagittario e dell’Ariete hanno diversi punti in comune che fanno si che ogni incontro tra loro si trasformi in qualcosa di nuovo. Entrambi pieni di vita e di voglia di fare hanno dalla loro un’energia rivolta verso le nuove esperienze e tutto ciò che di nuovo si può apprendere dal mondo. Queste caratteristiche creano delle ottime basi per un’amicizia importante e in grado di durare nel tempo, a patto che entrambi siano rispettosi degli spazi dell’altro e delle diversità di fondo che ovviamente ci sono.

Sul lavoro la loro capacità di guardare avanti li può rendere sia una squadra in grado di raggiungere grandi obiettivi che un duo portato a distrarsi troppo facilmente. In questo frangente gli ascendenti di entrambi giocano un ruolo molto importante che può fare la differenza.

In amore il rapporto dipende esclusivamente dalla loro voglia di farlo durare. I punti in comune per una storia in grado di durare ci sono e la capacità che entrambi hanno di inventarsi sempre qualcosa di nuovo è un’ottima arma contro la noia e il consolidarsi di routine che alla lunga potrebbero stancare entrambi. Allo stesso tempo, i due segni sono poco inclini a rapporti stabili e duraturi e pertanto, a meno di non basare il rapporto sulla fiducia e il rispetto, la possibilità che la storia si concluda in poco tempo esiste. Per fortuna, però, se entrambi intenzionati a farla durare, hanno dalla loro tutte le carte giuste per una partita ricca di promesse.

Fonte Istock photo



Sagittario e Toro

Sagittario e Toro sono due segni così diversi che in amicizia finiscono con l’attrarsi e andare d’accordo. Entrambi hanno qualcosa da imparare dall’altro e consapevoli di ciò apprezzano l’idea di poter imparare qualcosa semplicemente godendo della reciproca compagnia. Tuttavia alle volte, le loro differenze possono diventare un problema in grado di creare delle fratture che con il tempo e se non curate possono portare a delle vere e proprie rotture.

Anche sul lavoro il rapporto si basa su alti e bassi che se ben trattati possono portare ad un’accoppiata vincente e in grado di ottenere diversi successi. Dopotutto alla voglia di fare del Sagittario si unisce la precisione del Toro e tutto a favore di qualsiasi tipo di mansione da svolgere. Peccato che a volte l’euforia di uno possa portare l’altro a distrarsi. Motivo per cui è indispensabile una forma di disciplina da parte di entrambi i segni.

In amore le differenze giocano ancora una volta un ruolo importante. Se da entrambi c’è un forte sentimento, però, le cose possono evolvere alla grande, specie a fronte di una buona comunicazione e del desiderio sincero di comprendersi. Una volta trovatisi, se riusciranno ad appianare ogni divergenza e a fare delle differenze un punto di forza, possono ambire a diventare una coppia solida come poche altre.

Fonte Istock photo

Sagittario e Gemelli

I nativi del Sagittario e dei Gemelli sono particolarmente compatibili per via dell’entusiasmo che hanno entrambi nei confronti della vita e di tutte le cose che si possono fare. Viaggiatori i primi e più intellettuali i secondi, insieme formano una squadra vincente, capace di trovare sempre nuovi spunti interessanti. Ogni tanto, i lati del carattere che hanno in comune può portarli ad una competizione molto accesa che può essere vista, però, anche come un’ennesimo stimolo a fare di più.

Sul lavoro questo loro modo di confrontarsi è ovviamente utile e portatore di successi a meno che tra i due, magari a causa di ascendenti avversi, non si inneschi una rivalità vera e propria, cosa che potrebbe portarli a fallire in ogni forma di collaborazione.

In amore questi due segni sanno compensarsi in modo unico. I nati sotto il segno del Sagittario garantiranno una vita ricca di novità e priva di noia mentre i Gemelli sapranno dare ai primi la libertà di cui hanno bisogno, essendo anche loro indipendenti e amanti dei propri spazi dei quali, tra le altre cose, sono particolarmente gelosi. Si tratta insomma di un’accoppiata fortunata sotto ogni punto di vista.

Fonte Istock photo

Sagittario e Cancro

I nati sotto il segno del Sagittario e quelli sotto il segno del Cancro non sono esattamente compatibili. Il problema più grande per loro è rappresentato dall’essere diversi proprio in quelle che sono le necessità più importanti. I Sagittario amano la vita avventurosa, da vivere senza sapere mai cosa ha in serbo per loro il domani mentre i nativi del Cancro hanno bisogno di una comfort zone nella quale sentirsi al sicuro e potersi rifugiare ogni qual volta lo ritengono importante. Ad un primo approccio, i due segni non andranno facilmente d’accordo ma se saranno capaci di superare le incomprensioni di base potrebbero dare il via ad un’amicizia in grado di funzionare e di completare entrambi sotto diversi punti di vista.

Sul lavoro le cose vanno un po’ meglio specie se entrambi imparano a dividersi il lavoro in base alle competenze reciproche, facendo affidamento su quelle dell’altro.

In amore la situazione si complica perché entrambi vogliono dalla vita cose diammetralmente diverse e per arrivare ad una sintonia di coppia che si possa definire tale hanno bisogno di tanto tempo e, inutile dirlo, altrettanta pazienza. Comprendersi e accettarsi per quello che sono è l’unica via per una storia in grado di durare nonostante le differenze.

Fonte istock photo

Sagittario e Leone

Sagittario e Leone sono senza alcun dubbio una coppia dinamica e ricca di sorprese. Entrambi positivi e sempre propositivi nei confronti della vita, hanno dalla loro grandi capacità che se messe insieme possono condurli lontano. Come amici rappresentano un duo in grado di durare a lungo a patto di non entrare in competizione cosa che, alla lunga, potrebbe rappresentare motivo di screzi.

Il lavoro tra loro è difficile da definire e può cambiare in base alle mansioni da svolgere. Entrambi desiderosi di prendere il comando, possono funzionare solo se in grado di bilanciarsi e fare squadra rapportandosi sempre l’un altro con sincerità. In caso contrario il rischio è quello di creare il caos e confondere chiunque entri a contatto con loro.

In amore sono entrambi in grado di darsi il giusto supporto e di rendere la vita dell’altro più interessante. Se uniti da un’amore sincero la coppia può funzionare anche a lungo ma per farlo è importante che ci siano una certa complicità di fondo e tanta voglia di fare senza le quali ognuno dei due potrebbe finire con il prendere una strada diversa. Anche per loro, quindi, la comunicazione è alla base della serenità di coppia.

Fonte Istock photo

Sagittario e Vergine

I nati sotto il segno del Sagittario sono essenzialmente diversi dai nativi della Vergine tanto che sotto certi aspetti potrebbero definirsi addirittura opposti. Ciò nonostante, i due segni vantano anche dei punti in comune che li portano a completarsi a vicenda e a dar vita ad un’amicizia importante.

La voglia di esplorare il mondo del Sagittario se unita alla mente analitica della Vergine può infatti portare ad una visione più completa del mondo e in grado di potare punti di vista interessanti ad entrambi i segni. Al contempo, entrambi hanno bisogno di conoscersi meglio e di capirsi al fine di smussare gli angoli che con il tempo potrebbero diventare motivo di scontro.

Anche sul lavoro la dicotomia che li contraddistingue può essere motivo di successo quanto di rovina e tutto dipende dalla loro capacità di andare d’accordo e di rispettare ognuno la visione dell’altro. Il positivismo del Sagittario dovrà infatti scontrarsi puntualmente con la negatività della Vergine. Trovandosi in un punto neutro ed in grado di metterli d’accordo entrambi potrebbero avere però una visione migliore delle cose.

In amore questi due segni hanno bisogno di conoscersi a fondo e di imparare a gestire le differenze e gli stili di vita per poter andare avanti in un rapporto duraturo. Per far ciò è indispensabile che ci sia alla base un sentimento davvero forte unito ad una gran voglia di venirsi incontro e di comprendersi prima di tutto a partire dalle differenze.

