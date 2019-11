Test: qual è il disturbo psicologico che hai represso e a cui sei più esposto. Scoprilo con il test dallo psichiatra Leopold Szondi

Oggi abbiamo deciso di proporvi un test ideato dallo psichiatra e psicanalista ungherese, Leopold Szondi che ha come obiettivo quello di esplorare i più profondi impulsi repressi di una persona sulla base di simpatia o avversione causata dalle specifiche foto di psicopatici.

Va precisato che questo test manca di validità scientifica oggi tuttavia, ci sono determinati contesti in cui continua ad essere applicato. Per eseguirlo e scoprire qual è il disturbo psicologico che hai represso non devi far altro che guardare le otto fotografie sottostanti e scegli quella persona che ti fa più paura, che non vorresti mai trovare in un vicolo buio.

Test psicologico: chi ti fa più paura?

1. Sadista

Se hai scelto il primo volto questo indica che gli aspetti repressi del tuo carattere sono collegati al tuo atteggiamento autoritario, la necessità di dominare e quanto sei incline a cattive intenzioni.

Per un breve periodo della tua infanzia sei stato aggressivo nei confronti delle persone che ti circondano. Un’aspetto che adesso appartiene al passato, infatti ora sei una splendida persona ed altruista verso il prossimo tuttavia, quando qualcosa ti dà fastidio, crei ancora ostacoli. Non ti fai influenzare dal pensiero che gli altri hanno di te ed sorvoli sulle provocazioni delle persone.

2. Epilettico

Se hai scelto il secondo volto questo significa che durante la sua infanzia hai represso nel tuo subconscio un sentimento riconducibile a impulsività, aggressività e attacchi di rabbia. Adesso sei molto amichevole, pacifico, responsabile e sempre disponibile per aiutarti amici e persone a te care.

3. Catatonica

Se hai scelto la terza foto questo indica che hai un eccessiva stimolazione dell’immaginazione e del negativismo. Il tuo pessimismo non ti consente di accettare i cambiamenti e ti identifichi sempre con una personalità timida e indifferente quando ti adatti a nuove situazioni. La tua più grande paura è perdere l’autocontrollo. Sei un po’ rigido, difensivo e hai paura di infrangere le regole.

4. Schizofrenico

Se ha farti paura è il quarto volto questo significa che la tua personalità si caratterizza per intensa apatia, emozioni incompatibili e distorsioni di pensieri. Probabilmente durante la tua infanzia hai represso le emozioni di indifferenza verso gli altri.

Ma adesso è diverso: sei socievole esci con gli amici e fai festa tuttavia questa socievolezza può nascondere altro perché in fondo spesso ti senti molto solo. Magari le persone che hai intorno non sono veramente tuoi amici, forse sono superficiali come se mancassero dei veri sentimenti

5. Isterico

Se a farti paura è il quinto volto significa che quando eri più giovane hai represso in te emozioni che riguardavano l’approvazione degli altri e il desiderio di essere al centro dell’attenzione. Come risultato della negazione ti mostri come una persona umile, silenziosa e timida che vuole solo ottenere la simpatia degli altri.

6. Depressivo

Se hai scelto il sesto volto questo indica che sei una persona depressa con mancanza di autostima e che lavora duramente per controllare i suoi sintomi. Di solito sei spensierato, ottimista e dinamico ma spesso tutto ciò lascia spaziosa alla arrabbia e alla malinconia.

7. Maniacale

Se hai scelto il settimo volto questo significa che dentro di te c’è un tipo di emozione che, se non controllata, ti trasformerebbe in un fanatico mistico. Probabilmente sei una persona introversa, che sta sempre per i fatti supo e odia i rumori e la vita frenetica.

Dentro di te hai un carico enorme di emozione che potrebbero emergere in qualsiasi momento e farti perdere il controllo.

8. Disturbo dissociativo dell’identità

Questo tipo di personalità riflette il grande desiderio di essere accettato da persone di sesso opposto. Se hai paura di questo ragazzo significa che durante la infanzia hai represso un problema di identità o più specificamente un problema sulla tua identità di genere.

Hai un comportamento che ti spinge a mostrate che sei un vero uomo o una donna, nel primo caso vuoi dimostrare la tua virilità mentre nel secondo caso vuoi apparire sensuale e attraente.