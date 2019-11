Natale 2019 | Struffoli napoletani | la ricetta originale -VIDEO

Gli struffoli napoletani sono una ricetta natalizia tradizionale che si gusta piacevolmente anche in tutto il resto d’Italia. Ecco la ricetta originale di questo dolcetto golosissimo che piace a grandi ma soprattutto ai piccini.

Se siete degli appassionati di dolci natalizi non potete non preparare gli struffoli napoletani, un dolcetto che richiede un po’ di preparazione ma che, se vissuta nell’atmosfera natalizia, sarà anche un momento piacevole da vivere in famiglia. Scopriamo insieme come si preparano gli struffoli passo dopo passo seguendo la ricetta originale.

Come si preparano gli struffoli napoletani, la video ricetta originale

Per preparare gli struffoli napoletani, avrete bisogno di:

40 grammi di zucchero

400 grammi di farina ’00’

60 grammi di burro da fondere

scorza di 1 arancia

3 uova intere

1 tuorlo d’uovo

1 pizzico di sale fino

15 grammi di liquore all’anice

Per la copertura

codette colorate quanto basta

175 grammi di miele millefiori

30 grammi di arancia candita

30 grammi di cedro candito

confettini argentati quanto basta

ciliegie candite quanto basta

Per friggere

olio di semi di arachide quanto basta

La prima cosa da fare è fondere il burro e lasciarlo raffreddare. In seguito in una ciotola si misceleranno la farina, lo zucchero, le uova, un pizzico di sale, la scorza di arancia grattugiata ed il burro fuso con il liquore all’anice.

Dopo aver impastato a mano tutto, si potrà trasferire l’impasto su di un piano da lavoro impastando fino ad ottenere un panetto omogeneo. Coprire l’impasto con un canavaccio pulito e farlo riposare a temperatura ambiente per circa 30 minuti. Dopo averlo lasciato riposare prendere il panetto e dividerlo con un coltello in 7 parti uguali. Con ogni pezzo di impasto creare dei bastoncini da circa 1 centimetro che dovranno essere tagliati in tanti pezzetti da 1 centimetro circa. Verranno tanti quadratini che andranno disposti su un telo.

A questo punto gli struffoli saranno pronti per la cottura e si dovrà mettere a riscaldare l’olio in una pentola. Quando avrà raggiunto la temperatura si dovranno far friggere pochi struffoli alla volta, a fine cottura si dovranno scolare e porre su un vassoio ricoperto da carta assorbente.

Dopo aver fritto tutti gli struffoli si dovranno lasciar raffreddare e nel frattempo si potrà sciogliere il miele. Quando questo sarà sciolto si verseranno gli struffoli all’interno cominciando a girare per amalgamare tutto. Spegnere il fuoco e lasciar intiepidire tutto. Quindi aggiungere gli zuccherini colorati, l’arancia ed il cedro canditi tagliati a piccoli pezzi.

A questo punto su un piatto da portata si posizionerà un barattolo di vetro e attorno si distribuiranno gli struffoli. Quando il miele si sarà solidificato si toglierà il barattolo e si potrà completare la decorazione con i confetti argentanti e le ciliegie candite.

Questo dolce si conserverà per 3 massimo 4 giorni sotto una campana di vetro.