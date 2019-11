WhatsApp sta per sparire da diversi dispositivi considerati ormai obsoleti.

La nota app di messaggistica sta per sparire da alcuni vecchi smartphone, o per meglio dire, da quelli considerati obsoleti.

Con i prossimi aggiornamenti, infatti, saranno in molti a dover salutare WhatsApp e, nello specifico, a farlo saranno coloro che hanno smartphone con sistemi operativi che risalgono a circa cinque anni fa o più.

Per scoprire l’elenco completo dei sistemi operativi e da quando non sarà più possibile usare WhatsApp guarda il vide e clicca qui → WhatsApp sparirà da alcuni smartphone