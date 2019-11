Che cosa vedere questa sera in tv? Ecco il palinsesto televisivo della prima serata con tutti i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti

Ultimo giorno di lavoro e da questa sera già respireremo aria di weekend. Come inaugurare al meglio allora il finesettimana? Noi proponiamo divano, coperta, tisana e, ovviamente, un po’ di sana tv.

I canali in chiaro propongono come sempre tanti programmi tutti diversi tra loro, perfetti per incontrare il gusto di ognuna di noi. Non sai quale scegliere? Ti aiutiamo noi di CheDonna.it.

Qui di seguito ti proponiamo infatti come ogni giorno il palinsesto televisivo completo, un dettagliato elenco di tutto ciò che il piccolo schermo ha da offrire questa sera. Tra film, serie tv e programmi di approfondimento ce n’è veramente per tutti i gusti!

Sfogliate allora l’elenco noi e scegliete poi ciò che più saprà affascinarvi. E’ l’inizio di una serata perfetta!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Antonino Cannavacciuolo chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Stasera in tv: palinsesto venerdì 22 novembre

Rai Uno – Tale e quale Show (Show)

12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Chi troveremo quest’anno sul palcoscenico? Le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, il doppiatore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna, l’imitatore David Pratelli. In giuria tre mostri sacri della televisione: Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, affiancata come lo scorso anno da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 10 Episodio 21 – Niente è come sembra (Telefilm)

La squadra indaga su un’evasione, protagonista della quale sono Anna Kolchek, ex agente dell’A.T.F. condannata per omicidio, e la sua compagna di cella, Kate Miller, che si scoprirà essere una persona decisamente diversa da quella che si dichiarava.

Rai Tre – La vita possibile (Film)

“Anna abbandona la sua abitazione romana insieme al figlio tredicenne Valerio per sfuggire a un marito violento che la tormenta, e che le denunce e le diffide non sono riuscite a tenere a bada. La donna si rifugia a Torino nel microscopico appartamento soppalcato di Carla, attrice teatrale squattrinata ma ricca di entusiasmo, assai generosa nell’accogliere a braccia aperte l’amica in difficolta’. A Torino Anna cerca lavoro e una vita sicura per se’ e per suo figlio, ma Valerio patisce la lontananza dal padre e dagli amici romani e cerca di alleviare la propria solitudine accompagnandosi a due stranieri (come lui): una prostituta dell’est che potrebbe essere sua sorella maggiore e un ristoratore francese ex calciatore e, dicono, ex carcerato.” (fonte: staseraintv.it)

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI