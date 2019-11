Che tempo farà domani? Scopri dove ci sarà il sole e dove occorrerà uscire con l’ombrello a portata di mano: arrivano le previsioni meteo zona per zona.

Ancora non accenna a liberarci l’ondata di maltempo che sta flagellando oramai da giorni e giorni la Penisola.

Le previsioni meteo di oggi ci parlavano infatti di un parziale peggioramento che sembra ora deciso a prendere una piega ancor più negativa, segnando il definitivo ritorno del maltempo in Italia.

Scopriamo allora insieme che tempo farà domani.

Previsioni meteo di domani, sabato 23 novembre

Fate attenzione se progettate un sabato di gite fuori porta e serate a zonzo per la città. A quanto pare infatti il maltempo non intende abbandonare del tutto la Penisola e, anzi, imperversa sempre più, martoriando soprattutto il nord Italia.

In compenso le temperature appaiono in salita un po’ ovunque, tenendo lontani i veri rigori dell’inverno.

Scopriamo però ora più nel dettaglio come tutto ciò si manifesterà nelle diverse aree della Penisola. Arrivano le previsioni meteo di domani, sabato 23 novembre, zona per zona.

Nord

Prosegue l’ondata di maltempo che sembra non aver alcuna intenzione di lasciare il settentrione. Ecco allora che numerose nubi con annesse piogge e rovesci imperverseranno su Nordovest e Triveneto, lasciando spazio a lievi attenuazioni solo nelle ore serali. Nevica intanto già dai 1000/1400 metri di altitudine mentre le temperature si registrano in lieve rialzo, con massime comprese tra i 10 e i 16 gradi.

Centro

Peggiora la situazione meteo anche per le regioni centrali del Paese con nuove piogge in arrivo sulla Sardegna e a seguire anche sui versanti tirrenici. Anche le zone adriatiche vedranno aumentare le nubi e le temperature si registreranno in salita, con massime comprese tra i 14 e i 18 gradi.

Sud

La giornata inizia un po’ meglio al meridione, con un avvio soleggiato ma che con il passare delle ore tenderà a un nuovo peggioramento ad iniziare da Sicilia e ioniche. Entro metà pomeriggio, o al più tardi in serata, tornerà così il maltempo. Le temperature si registrano però in lieve aumento, con massime che ondeggeranno tra i 15 e i 20 gradi.

