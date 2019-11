Come non farsi lasciare dai vari segni zodiacali

Scopri come fare per non farti lasciare dalla persona che ami in base al suo segno zodiacale.

Fonte Istock photo

Quando si ama uno dei timori più grandi è quello di essere lasciati e di vedere andare improvvisamente in frantumi il sogno di una storia d’amore indimenticabile. Se è vero che al cuor non si comanda e che prevedere l’andamento dei sentimenti di una persona è impossibile, è anche vero che ci sono dei comportamenti che possono lentamente spegnere l’amore così come ce ne sono altri che, invece, possono aiutare la fiamma a restare sempre viva.

Visto che ognuno di noi ha dei punti deboli o per meglio dire delle esigenze che in amore dovrebbero essere sempre soddisfatte, oggi proveremo ad occuparci di queste, cercando di capire quali sono le cose che andrebbero fatte per non farsi lasciare dal proprio partner, ovviamente in base al suo segno zodiacale. Si tratta di quei particolari atteggiamenti che ogni persona tende a vedere come speciali e che possono quindi ravvivare il sentimento d’amore rendendo il rapporto più solido. Così, ancor prima di sentirsi rimproverare per delle mancanze ci si potrà prodigare a far si che la persona amata sia felice e si senta al centro dei nostri pensieri. Dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che ameranno in modo particolare questo Natale e come lasciano i vari segni zodiacali, oggi scopriremo quindi come non farsi lasciare. Per avere un’idea più precisa è sempre consigliabile controllare anche il profilo dell’ascendente della persona amata.

Astrologia: cosa fare per non farsi lasciare dalla persona amata in base al suo segno zodiacale

Fonte Istock photo

Ariete – Stuzzicandoli di continuo

I nati sotto il segno dell’Ariete amano vivere delle eterne montagne russe di emozioni. Per questo motivo, una volta impegnati tendono ad annoiarsi presto, iniziando a guardarsi altrove. Per avere sempre la loro attenzione ed il loro amore è quindi indispensabile non sedersi mai e far sempre qualcosa per mantenere vivo il sentimento in modo da farli sentire sempre vivi. Si tratta di persone che vanno costantemente stuzzicate ma che al contempo vanno lasciate anche libere di fare le proprie esperienze di capire che dopo averle fatte hanno voglia di tornare dalla propria metà che saprà sempre come dargli ciò di chi hanno veramente bisogno.

Fonte Istock photo

Toro – Mostrandogli un futuro radioso

I nativi del Toro sono persone concrete che hanno bisogno di qualcuno che sia in grado di estendere la loro capacità di sognare. Sopratutto in amore, hanno bisogno di unire il bisogno di una vita sicura al romanticismo che li contraddistingue. Offrirgli fermezza e una storia stabile è quindi un primo passo per tenerseli stretti. Al contempo, bisogna fargli capire di voler far parte del loro futuro, iniziando a prospettargli scenari da sogno, con cene in famiglia, momenti di relax da condividere insieme e tanta pace della quale circondarsi di continuo. Per loro, che sono costantemente in cerca di una comfort zone, questo è uno degli aspetti più importanti per ravvivare di continuo l’amore.

Fonte Istock photo

Gemelli – Incuriosendoli

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno come peggior nemico la noia e tutto ciò che può rappresentare la monotonia. Quando si impegnano con qualcuno, hanno quindi bisogno che questi sappia sempre intrattenerli mostrandogli nuovi modi di stare insieme e rendendoli curiosi su come potrà essere il domani insieme. Sedersi con loro significa porre fine alla storia perché per quanto possano amare, la loro indole sarà sempre quella di fuggire dalla noia. E loro sono persone che si annoiano davvero in fretta. Niente paura, però, perché con un pizzico di ironia, qualche sorpresa ogni tanto e tanta voglia di fare, si avranno in mano gli ingredienti giusti per un amore in grado di durare nel tempo.

Leggi anche -> Astrologia: il rituale magico di ogni segno zodiacale

Fonte Istock photo

Cancro – Facendoli sentire amati

I nativi del Cancro hanno un’idea molto romantica dell’amore e si aspettano che chi dice di amarli sappia anche dimostrarglielo. Stare con loro significa quindi non smettere mai di corteggiarli, metterli al centro del proprio mondo e viziarli come non mai. Solo con la giusta dose di coccole, attenzioni e, perché no, di regali, si sentiranno infatti abbastanza importanti da considerare il rapporto come funzionante. In caso contrario, il rischio è che inizino a guardarsi intorno in cerca di qualcuno in grado di farli sentire desiderati. In soldoni, quindi, basta amarli sempre come il primo giorno e se possibile anche di più.

Fonte istock photo

Leone – Mettendoli sempre al primo posto

C’è poco da fare, con i nati sotto il segno del Leone, l’unico modo per andare d’accordo è quello di metterli sempre al primo posto. Attenzione, però, perché dal partner si attendono un ruolo da spalla e non da suddito. Pur mettendoli al primo posto si deve sempre dimostrare di essere loro pari ma di lasciare a loro il piacere dei riflettori proprio perché li si ama tanto. Questo, insieme ad una presenza di spirito e alla capacità di sostenerli e aiutarli in ogni loro impresa, saranno indubbiamente gli elementi vincenti che porteranno a farli essere sempre innamorati e soddisfatti per aver scelto la persona migliore tra tutte, dopo di loro, si intende.

Fonte Istock photo

Vergine – Rispettandoli

I nativi della Vergine vivono con il costante timore di non essere ascoltati o rispettati. Il loro bisogno di dire ciò che pensano e di dimostrare di avere sempre ragione è però tale da spingerli a cercare persone in grado di farli sentire importanti e, soprattuto, apprezzati. Con loro, trovare un equilibrio costante può essere molto difficile perché i nativi del segno sanno essere piuttosto permalosi. Allo stesso tempo tendono ad aspettarsi molto dal partner che deve saper dimostrare di essere alla loro altezza ma di aver al contempo bisogno della loro guida. Riuscire a bilanciare tutto ciò in un dare e avere che sia in grado di rasserenarli è sicuramente l’opzione migliore per far si che il rapporto funzioni e che il loro amore resti vivo.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo