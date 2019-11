Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, un elenco dettagliato dei programmi proposti dai principali canali in chiaro.

Una nuova serata avrà presto inizio: come intendi trascorrerla? Se il tuo programma prevede la comodità di coperta e divano, unita a un po’ di sano relax, non potrai certo rinunciare a un intrattenimento “all’altezza dell’evento”.

Ecco allora che il piccolo schermo con i suoi film, le serie tv e i programmi di approfondimento. diventa il tuo migliore amico. Quali saranno le proposte nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gli addominali maschili più sexy del pianeta, la classifica

Tra i vari canali in chiaro pare che non avrai che l’imbarazzo della scelta, con una sterminata varietà di proposte pronte a corrispondere veramente a tutti i gusti.

Il palinsesto televisivo qua sotto ci illustra tutto ciò: a noi il compito di scorrerlo con attenzione e fare poi la nostra scelta.

Pronte allora per divano e tv? Buona serata e… buona visione!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 21 novembre

Rai Uno – Miracoli dal cielo (Film)

Jennifer Garner è Christy, moglie di Kevin Beam (Martin Henderson) e madre di tre meravigliose bambine. La vita della famiglia Beam sembra scorrere felice in Texas fino a quando la piccola Anna (Kylie Rogers) inizia a lamentare continui dolori alla pancia. Dopo vari controlli arriva la diagnosi: una grave e rara disfunzione intestinale per cui ancora non esiste una cura. La famiglia però non si arrende e vola a Boston dove uno specialista potrebbe sottoporre la bambina a un trattamento sperimentale. Le cose però sembrano destinate a non migliorare troppo rapidamente e così Christy inizia a perdere la fede. Proprio quando le cose sembrano volgere al peggio, accade però un evento che la scienza medica mai riuscirà a spiegare.

Rai Due – Life – Non oltrepassare il limite (Film)

Il biologo Hugh Derry, l’ufficiale Miranda North, il comandante Ekaterina Golovkina, il tecnico Sho Murakami, l’ingegnere Rory Adams ed il dottor David Jordan compongono l’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale che riesce a recuperare con successo una sonda proveniente da Marte che era alla deriva nello spazio. Loro compito sarà ora studiare il campione recuperato dalla sonda per trovare possibili forme di vita extraterrestre.

Rai Tre – Stati Generali (Show)

Torna Serena Dandini e mette in campo una nutrita schiera di comici pronti a mettere in scena, tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà, la compressa situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI