Che tempo farà domani? Scopriamo insieme le previsioni meteo per la giornata di venerdì 22 novembre in un prospetto zona per zona.

Le previsioni meteo di oggi ci parlavano di un’Italia che procedeva lentamente verso un diffuso ritorno del beltempo. Meno piogge, più sprazzi di sereno e temperature stabili caratterizzano questa giornata di giovedì. Ma come andrà domani?

Scopriamo insieme le previsioni del tempo per venerdì 22 novembre, un dettagliato prospetto che ci illustra temperature ed eventuali precipitazioni per ognuna delle principali aree della Penisola.

Previsioni meteo di domani, venerdì 22 novembre

Una situazione variegata per l’Italia che, dal punto di vista meterologico, appare sempre più spaccata in due. Mentre a nord la pioggia pare ritornare prepotente un po’ ovunque, al sud la situazione appare decisamente più serena, con solo qualche sporadica nube a turbare il cielo azzurro.

Scopriamo ora più nel dettaglio che cosa prevede il meteo di domani per le tre principali aree della Penisola: come saranno cielo e temperature a nord, sud e nel centro Italia?

Nord

Sembra tornare inesorabile il maltempo nel settentrione della Penisola con ulteriori peggioramenti, piogge e rovesci su gran parte delle regioni. A salvarsi potrebbe essere la Romagna dove gli acquazzoni appaiono meno probabili. Continua anche a cadere la neve, questa volta a partire dai 1200/1400 metri di altitudine. Le temperature si registrano stabili, con massime comprese tra i 9 e i 13 gradi.

Centro

Una situazione decisamente più variegata e instabile sembra interessare invece le regioni centrali dell’italia, in particolar modo quelle tirreniche, mentre migliora il cielo sui versanti adriatici grazie ad ampie schiarite. Le temperature sono anche qui stazionarie, con massime comprese tra i 10 e i 15 gradi.

Sud

Qualche nuvola giunge a turbare un panorama tutto sommato sereno per il meridione del Paese. Le nubi aumentano parzialmente da Ovest, con possibilità di qualche piovasco sulla Campania settentrionale. Nel complesso le temperature appaiono stabili o in locale rialzo, con massime comprese tra i 14 e i 19 gradi.

