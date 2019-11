Eliana Michelazzo, dopo il Prati Gate, ha deciso di darsi alla musica, presentando un brano che parla della sua storia con Simone Coppi.

Eliana Michelazzo torna a far parlare di se. Questa volta, l’ex manager di Pamela Prati, ha deciso di raccontarsi in musica, presentando il suo primo singolo in cui racconta la sua storia con l’inesistente Simone Coppi. Il brano dal titolo “Riparto da me” sarà in tutti gli store online a partire dal 29 Novembre.

