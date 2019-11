Tiziano Ferro attacca duramente Fedez per la sua canzone Tutto il contrario. Il rapper risponde alle accuse: “Non sono omofobo”. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Tiziano Ferro durante il lancio del suo ultimo album ha parlato del bullismo e dei commenti omofobi subito da piccolo e che subisce tuttora. Il cantante ha poi attaccato Fedez: “Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene. Anche una battuta può mettere a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte”

Il cantante si riferiva alla canzone del rapper di 10 anni fa Tutto il contrario. Tuttavia Fedez ha volto difendersi da queste accuse: “Penso di aver dimostrato negli anni che io e l’omofobia viaggiamo in parallelo e non ci incontriamo mai. Detto questo non ho mai pensato che quella canzone avesse offeso Tiziano. Ora che lo so mi sento di dire che non era quella l’intenzione e mi dispiace se poteva prestarsi a male interpretazioni.”

Fonte: Instagram @fedez