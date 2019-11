Stasera in tv | Palinsesto della prima serata mercoledì 20 novembre

Che cosa vedere questa sera in tv? Il palinsesto televisivo di oggi ci illustra quali programmi i canali in chiaro proporranno per la prima serata.

Che cosa vedere questa sera in tv? Se ancora noi hai deciso quale programma ti farà da intrattenimento in questo mercoledì sera, sfoglia con noi il palinsesto per la prima serata di oggi e scopri tra quali opzioni potrai scegliere.

Film, serie tv, show, i canali in chiaro hanno opzioni interessanti e diversificate, perfette per soddisfare i gusti di ciascuna di noi.

Tu che cosa sceglierai di seguire per questa prima serata? Consulta l’elenco qua sotto e poi faccelo sapere.

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 20 novembre

Rai Uno – Una serata di stelle per il Bambino Gesù (Evento)

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, eccellenza della scienza e della Sanità italiana, compie 150 anni e viene festeggiato con una serata evento in cui ripercorrere le esperienze e le storie a lieto fine di chi ha frequentato questa struttura così efficiente ed importante. Interverranno anche diverse celebrities legate affettivamente al mondo del Bambino Gesù e si potrà dare il proprio contributo a una raccolta fondi destinata al sostegno del progetto dell’Istituto dei tumori e dei trapianti.

Rai Due – Volevo fare la Rock Star (Fiction)

Olivia ha 27 anni. Avrebbe voluto essere una cantante rock ma è stata costretta a crescere in fretta, tutta colpa di una gravidanza gemellare avuta a sedici anni e di una madre assolutamente inaffidabile.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.