Romina Carrisi si è scattata una foto sulla tomba nel nonno (una panchina) che poi ha pubblicato sul suo account Instagram: “Avrei voluto conoscerti”. Ma alcuni non hanno apprezzato lo scatto e l’hanno attaccata: “Almeno potresti non sederti sulla tomba. Un po’ di rispetto e buon senso non guastano mai”

In sua difesa è intervenuta la madre, Romina Power: “Ma come siete cattive! La tomba di mio padre è una panchina. Non ci si siede solo lei. Ma anche molti estranei che lo hanno amato. Ogni occasione è buona per sputare fiele sui miei figli. Per favore, smettetela”.

