Le previsioni meteo di domani ci illustrano che tempo farà lungo la giornata di giovedì 21 novembre, piogge e temperature.

Già le previsioni del tempo di oggi ci avevano annunciato il ritorno di un meteo più sereno, con piogge in diminuzione e temperature finalmente più tollerabili.

Tutto ora sembra procedere per il meglio, anche se certo qualche nuvola e precipitazione non potrà mancare all’appello.

Scopriamo allora insieme che tempo farà domani in Italia? Arrivano le previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 21 novembre.

Previsioni meteo di domani, giovedì 21 novembre

Il beltempo pare finalmente aver ritrovato la via per la Penisola e così i cieli d’Italia vanno sgomberandosi sempre più dalle nubi.

Il freddo avanza però senza sosta e, anche dove torna il sole, la colonnina di mercurio appare in discesa.

Vediamo però meglio come sarà la situazione nelle prossime ore sulle tre principali aree dello Stivale, nord, sud e centro. Arrivano le previsioni meteo per la giornata di domani.

Nord

Il miglioramento meteorologico sul settentrione italiano sembra rimanere ancora ad oggi parziale, con nubi in nuovo aumento da Ovest e fenomeni importanti in arrivo su Nordovest e parte del Triveneto. Anche la neve continua a scendere a partire dai 1200/1500 metri di altitudine. Ecco allora che anche le temperature tornano a registrarsi in lieve flessione, con massime comprese tra i 9 e i 13 gradi.

Centro

Anche nelle regioni centrali la situazione rimane instabile con nubi in aumento soprattutto su Sardegna e regioni tirreniche, annesse spesso a locali fenomeni che dovrebbero manifestarsi entro il pomeriggio. Sulle zone adriatiche si registrano invece locali schiarite. Anche qui però le temperature appaiono in lieve calo, con massime comprese tra i 10 e i 15 gradi.

Sud

Migliora invece ancor di più la situazione climatica del meridione, sebbene permanga ancora qualche isolato fenomeno sulla Campania, specie settentrionale. La situazione migliora però altrove, pur con nubi alte di passaggio. Anche le temperature si registrano stabili o, al massimo, in lieve calo, con massime comprese tra i 14 e i 19 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

