Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria dal comune di Biella per sostenere Liliana Sagre.

Ezio Greggio, il noto conduttore di Striscia La Notizia, ha rifiutato la cittadinanza onoraria dal comune di Biella. La sua scelta è dipesa dal fatto che poco prima la giunta leghista di Biella aveva rifiutato il medesimo onore a Liliana Sagre, sopravvissuta all’olocausto e recentemente al centro delle notizie per via di messaggi di odio da lei ricevuti.

Per Greggio, la decisione è nata come segno di coerenza verso i propri valori.

