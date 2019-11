Stasera in tv | Palinsesto della prima serata martedì 19 novembre

Che cosa vedere questa sera in tv? Consulta il palinsesto televisivo della prima serata di questo martedì, un dettagliato elenco dei programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Una nuova serata televisiva ci attende. Quale programma sceglieremo di seguire?

Come ogni giorno, anche questo martedì 19 novembre è pronto a regalarci tantissime opportunità tra film, serie tv e show di ogni genere, alternative volte ad accontentare quanti più gusti possibile. Tu che cosa sceglierai di seguire?

Stasera in tv: palinsesto martedì 19 novembre

Rai Uno –Adriano Olivetti – La forza di un sogno (Miniserie)

Ripercorriamo la storia del celebre imprenditore italiano, scomparso durante un viaggio in treno in Svizzera, proprio a partire da quegli ultimi fatidici momenti. Rivivremo il suo primo ingresso in fabbrica e poi le tappe più significative della sua esistenza, sino alla realizzazione del primo calcolatore elettronico a transistor.

Rai Due – Il Collegio (Docureality)

Un Collegio del 1982 e un gruppo di ragazzi tra i 12 ed i 19 anni che dovrà abbandonare la propria vita moderna e tecnologica per immergersi in un universo di formazione e di relazioni estremamente diverso da quello a cui sono abituati, una costante prova che non tutti forse potranno superare.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.