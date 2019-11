Insalata Russa | La ricetta per l’antipasto a Natale – VIDEO

Insalata Russa | La ricetta giusta per l’antipasto a Natale, come farla a casa propria con ingredienti genuini e pochi passaggi – VIDEO

L’Insalata Russa è l’antipasto che si pensa per la Vigilia di Natale ma non solo. Perfetto per accompagnare secondi piatti di pesce e di carne, l‘Insalata russa è ottima specie se fatta a casa!

Prova anche tu a farla con le tue mani questo Natale, nel video troverai la ricetta con gli ingredienti necessari e il procedimento semplice e veloce! Stupisci tutti e regalati la bontà

