Black Friday 2019 | Gli acquisti da non perdere per addobbare l’albero

Black Friday 2019, approfittatene per comprare le decorazioni per abbellire l’albero di Natale. Ecco i prodotti che potete acquistare in questa occasione.

Black Friday decorazioni natalizie (iStock Photos)

Siete ancora in tempo, mancano pochi giorni al Black Friday 2019, il 29 Novembre è la giornata di sconti pre-natalizi che in America è ormai famosissima. Non solo anche in Italia è diventata famosa e ogni anno lo è sempre di più. Si chiama cosi’ “Black Friday”, il venerdì nero, giorno in cui i negozianti per tradizione, fanno degli sconti eccezionali. Il Black Friday ricade il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento, molti sono i brand che riservano ai propri clienti delle promozioni uniche in questa giornata. Gli sconti si applicano a diversi settori, dalla tecnologia al make-up, e non solo anche abbigliamento, giocattoli e addobbi natalizi.

Ne potete approfittare per acquistare le decorazioni per addobbare la vostra casa per il Natale, se non sapete da dove iniziare, noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche suggerimento negli acquisti.

Black Friday : decorazioni natalizie da non farsi sfuggire su Amazon

Foto da iStock

Il Black Friday è una festa americana che si celebra il venerdì successivo al giorno del ringraziamento, che quest’anno ricade proprio il 29 Novembre, una data che non dovete assolutamente dimenticare. Torna infatti anche quest’anno il Black Friday, giornata di folli sconti prenatalizi che l’Italia ha acquisito dall’America. Il colosso dell e-commerce, Amazon, ha dedicato un vero e proprio negozio virtuale che riguarda diversi settori tra cui quello natalizio.

Si può definire il Black Friday l’inizio del periodo di shopping natalizio, in cui potete approfittare di acquistare gli addobbi per abbellire casa e non solo. Infatti non è un caso che questo giorno sia dedicato allo shopping, è il periodo più prossimo alla festività del Natale. Tra gli e-commerce presenti, Amazon.it è stato uno dei primi siti a rilanciare questo evento in Italia, che sta avendo un successo crescente anno dopo anno. In questa giornata particolare, si susseguono prodotti in offerta, che possono durare per poche ore o addirittura per alcuni giorni. Se visitate il sito di Amazon, potete trovare degli articoli di diverse categorie dall’elettronica alla casa fino all’abbigliamento sportivo e non. Approfittatene per acquistare gli addobbi per decorare l’albero di Natale.

Vediamo su che oggetti possiamo concentrarci

1- Palline

Palline (iStockPhotos)

Sono utilissime per abbellire l’albero di natale, magari giocate con i colori dal rosso al blu, dall’argento al dorato, se amate l’albero di Natale tradizionale. Se preferite un albero con colori un pò diversi e di tendenza, potete scegliere quelli rosa per un albero di Natale bianco e rosa. Alternate magari le palline rosa con quelle fucsia o viola.

2- Palline decorate a mano

Palline bianche e dorate (iStockPhotos)

Acquistate su Amazon le palline decorate a mano, che donano al vostro albero un effetto particolare ed unico. Magari potete far ricadere la scelta su quelle tradizionali in vetro, oppure scegliere quelle in materiale infrangibile.

3- Oggetti in legno

Decorazioni in legno (iStockPhotos)

Oggetti da acquistare per alternare con le palline decorative. I soggetti che dispone Amazon sono innumerevoli dalle renne color bianco e rosse alla pigne o fiocchi di neve, alberi di Natale. Le trovate disponibili con un nastro per appendere, così da regolare con la lunghezza desiderata. Si possono acquistare in pacchi contenenti dai 12 a 24 pezzi, con prezzi davvero strepitosi, affrettatevi.

4- Luci a led

Luci a led (Istock Photos)

Per abbellire il vostro albero non possono mancare le luci a led, Amazon vi dà la possibilità di scegliere tra le luci a led fredde, calde e colorate. Molto dipende dall’ambiente in cui si trova l’albero, sicuramente quelle calde sono ideali per le stanze dall’arredo rustico così da creare un effetto più caldo. Sul sito avete possibilità di scelta non solo nel colore, ma anche nelle lunghezze, infatti in base alla grandezza dell’ albero scegliete la lunghezza di luci adatte a voi. Approfittatene, se le vostre luci non sono a risparmio energetico o volete cambiarle con altre luci con colori diverse, potete acquistarle proprio nel Black Friday.

5- Puntale

Puntali per albero di Natale (iStockPhotos)

Parte importante e fondamentale per donare al vostro albero un look strepitoso, non deve mai mancare. Approfittate degli sconti on line per acquistarne uno, di colore e forma desiderata. C’è una vasta scelta da quelli classici a quelli più particolari luminosi, in vetro con decorazioni, o addirittura in stoffa. Un esempio è la stella luminosa a led, un babbo Natale o un elfo, realizzati in plastica o in tessuto colorato.

