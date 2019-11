Se pensiamo troppo si rischia il sovrappeso mentale | Le conseguenze

Se pensiamo troppo si rischia il sovrappeso mentale | I rischi, le conseguenze, i pensieri spazzatura: Come uscirne con rimedi semplici

sovrappeso mentale e pensieri spazzatura (Istock Photos)

Ti è mai capitato di sentirti stanco, rigido e innervosito anche senza un motivo apparente? Sicuramente sì, a chi non è mai capitato nella vita. Pensiamo si tratti di un “periodo passeggero” ma in realtà la nostra mente è sovraccarica di pensieri negativi, anche se non ce ne rendiamo conto. E’ quello che in psicologia viene chiamato Sovrappeso mentale. Un carico eccessivo di pensieri ossessivi, ripetitivi che, come un’aspirale ti girano in testa confusamente senza una via di fuga, così la nostra mente genera un eccesso di pensieri. È vero che, in quanto esseri umani, pensiamo ininterrottamente. Tuttavia, alcune persone soffrono di una “eloquenza mentale”, composta perlopiù da pensieri inutili, che non portano da nessuna parte. Se elaboriamo idee che non portano a nulla, alla fine la nostra mente si stanca. Si sente appesantita, si blocca e rinuncia ad attivare altri processi.

I pensieri sono l’unità basica della mente. Grazie ad essi portiamo avanti processi intellettuali superiori, ci sviluppiamo socialmente, possiamo fare piani e mettere in pratica la nostra creatività: i pensieri sono fondamentali. Ma i risultati nella vita delle persone si misurano per la qualità dei pensieri (coscienti e incoscienti). Ma possiamo uscirne? La risposta non è molto semplice ma sì, se ne può uscire solo ad una condizione, renderci conto che questi pensieri non fanno bene alla nostra salute e anche a quella delle persone che ci stanno accanto. Scopriamo, dunque, come fare per, anzitutto, capire se anche noi siamo “affetti” da sovrappeso mentale e, conseguentemente, combattere tali pensieri e ritrovare la giusta linea mentale.

Leggi anche: >>> Psicologia e capelli: Qual è il rapporto tra capelli e personalità?

Il Sovrappeso mentale e i pensieri “spazzatura”

sovrappeso mentale e pensieri spazzatura (Istock)

I pensieri “spazzatura” sono dannosi per gli esseri umani, in quanto attivano sentimenti come paure o insicurezze, senza una reale necessità. Questo tipo di pensieri possono essere di varia natura: le critiche superflue, la pena, il vittimismo, i pregiudizi, i se, i ma, i forse. Ma come funziona, o meglio, come nascono i pensieri spazzatura che ci portano ad un sovrappeso mentale? Durante il giorno, per fare un semplice esempio, immaginiamo le cose, comprendiamo gli altri, pensiamo, creiamo, calcoliamo, prendiamo decisioni, insomma, finalmente, viviamo pensando ma, tutti i pensieri non sono validi o utili, e infatti la nostra mente è spesso piena di pensieri che non ci servono, i cosiddetti “pensieri spazzatura”.

A causa di queste idee che non ci portano nulla o ci portano da nessuna parte, finalmente, la nostra mente alla fine si esaurisce. Diventa pesante, erode, si blocca e abbandona altri processi. I pensieri sono la base dell’essere umano, dunque, importantissimi e il pensare è ciò che ci distingue dagli altri esseri viventi. Il pensiero fa parte della natura umana ma il nostro pensiero, contrariamente a ciò che tendiamo a considerare, non è prevalentemente cosciente. Al contrario. Per spiegarci meglio, pensa ad un Iceberg. Ecco la punta che esce fuori, quella visibile in superficie, sarebbe il pensiero cosciente. D’altra parte, il ghiaccio sommerso sott’acqua, cioè la parte più grande dell’iceberg, sarebbe la parte inconscia. Questo per arrivare alla conclusione che la stragrande maggioranza dei pensieri circolanti nel nostro cervello arrivano da dietro il radar della consapevolezza cosciente, che significa che anche se il nostro cervello li tratta, non ne siamo consapevoli, pertanto, la qualità dei nostri pensieri determina la nostra vita quotidiana. A seconda delle idee consce e inconsce che attraversano la nostra mente, il risultato del nostro sviluppo sarà diverso.

I pensieri spazzatura sono quelli la cui ricorrenza soffoca noi perché non ci portano alcun beneficio.Questi sono ragionamenti vuoti e tossici che influiscono negativamente sulla nostra vita di tutti i giorni e vengono direttamente dalla nostra mente cosciente. Questi pensieri spazzatura sono superflui e inutili, perché invece di portarci una maggiore conoscenza di noi stessi e vantaggi cognitivi, sprecano la nostra energia e rallentano il resto del processo cosciente. Ci impediscono di essere creativi, capire o acquisire nuove competenze. Ci bloccano e paralizzano altre virtù. In altre parole, il sovrappeso mentale non è il risultato di processi mentali, impulsi o desideri repressi, ma il frutto di un’elaborazione deliberata.

Leggi anche: >>>> Perché smettiamo di avere speranza? Le motivazioni e le cause

I sintomi che indicano un Sovrappeso mentale

sovrappeso mentale e pensieri spazzatura (Istock)

Quando soffriamo di sovrappeso mentale, i nostri pensieri agiscono come il cibo spazzatura, generando conseguenze fisiche simili a quelle dell’obesità, tra cui:

stanchezza fisica,

difficoltà a camminare o a realizzare sforzi fisici,

problemi di respirazione,

aumento della sudorazione,

dolore generalizzato alle articolazioni

alterazioni cutanee come l’acne.

stress emotivo prolungato

stanchezza mentale e astenia

desiderio di riposo e sonno

Questi sono i segnali o i sintomi principali di chi è affetto da sovrappeso mentale. Un carico eccessivo di pensieri spazzatura porta la nostra mente e il nostro corpo a reagire in modo eccessivo anche alla minima cosa innocua.

Tuttavia, può anche essere un sintomo aspecifico di un disturbo psicologico o fisiologico, soprattutto di un’infezione virale e di una patologia endocrina, cardiovascolare o neurologica.

Il sovrappeso mentale è una condizione oggi divenutamolto comune, principalmente causata dai ritmi frenetici cui siamo sottoposti giorno dopo giorno.

Il nostro cervello in condizioni di stress può dunque andare incontro a sovraccarico. Questo porta ad un’interruzione delle sue regolari funzioni, provocata dalla moltitudine di informazioni che il nostro cervello deve gestire ed elaborare quotidianamente. Questa situazione di stallo si manifesta attraverso una condizione di stanchezza eccessiva, caratterizzata da un impoverimento dell’energia sia mentale che fisica, tale da impedire al soggetto che ne è colpito il normale svolgimento delle attività quotidiane. Le persone che soffrono di sovrappeso mentale, sono soggetti che tendono a sovraccaricarsi di compiti e di attività, per poi rimanere sopraffatti dalle circostanze. La nostra mente, stanca di tutto il lavoro cui viene sottoposta, ci fa sentire esausti, disinteressati e privi di energia.

Le Cause del Sovrappeso mentale

sovrappeso mentale e pensieri spazzatura (Istock)

Il sovrappeso mentale è, come abbiamo precedentemente menzionato, pieno di pensieri nocivi, tossici. Tra questi pensieri negativi ve ne sono alcuni che, rispetto ad altri, incidono maggiormente sulla nascita di un sovrappeso mentale poiché più ricorrenti. Vediamo quali:

La tristezza: la vittimizzazione è uno degli ostacoli che impedisce al nostro spirito di progredire. Il cambiamento consiste nell’uscire da quel dolore, non nell’entrare in pensieri negativi, negativi, frustranti o indifesi.

la vittimizzazione è uno degli ostacoli che impedisce al nostro spirito di progredire. Il cambiamento consiste nell’uscire da quel dolore, non nell’entrare in pensieri negativi, negativi, frustranti o indifesi. La compassione : il vittimismo è uno degli ostacoli della mente che ci impedisce di andare avanti. Il cambiamento impone di uscire dal tunnel di questa compassione verso se stessi e di non ristagnare in pensieri nefasti, negativi, frustranti o impotenti.

: il vittimismo è uno degli ostacoli della mente che ci impedisce di andare avanti. Il cambiamento impone di uscire dal tunnel di questa compassione verso se stessi e di non ristagnare in pensieri nefasti, negativi, frustranti o impotenti. La critica: quando rimproveriamo qualcosa per un’altra persona, che la giudichiamo o la condanniamo, in realtà ci rivolgiamo a noi stessi. Ci svalutiamo e proiettiamo sull’altro tutta la nostra impotenza.

quando rimproveriamo qualcosa per un’altra persona, che la giudichiamo o la condanniamo, in realtà ci rivolgiamo a noi stessi. Ci svalutiamo e proiettiamo sull’altro tutta la nostra impotenza. Le supposizioni : l’unico scopo delle supposizioni è quello di logorarci. Le congetture, le previsioni o le ipotesi non fanno altro che creare danni e sovrappeso mentale in maniera quasi automatica. Come pretendiamo di capire cosa pensa qualcuno di noi se spesso non lo sappiamo nemmeno noi?

: l’unico scopo delle supposizioni è quello di logorarci. Le congetture, le previsioni o le ipotesi non fanno altro che creare danni e sovrappeso mentale in maniera quasi automatica. Come pretendiamo di capire cosa pensa qualcuno di noi se spesso non lo sappiamo nemmeno noi? La condizione: “Se avessi fatto questo, ora le cose sarebbero come …”, “forse sarei dovuto andare …”, ecc. Non torturare la tua mente incommensurabilmente; cosa è fatto e fatto, ora tutto ciò che puoi fare è imparare da esso. Questi pensieri ti portano solo a giudicarti, o addirittura a finire per autodistruggersi.

“Snellire la mente” si può | Ecco come farlo

sovrappeso mentale e pensieri spazzatura Fonte: Istock

Ci sono vari modi per alleggerire una mente in sovrappeso, cercando di non permettere ai pensieri spazzatura di prendere il sopravvento e controllarla. Arte, meditazione, sport, lettura, corsi: qualsiasi attività costruttiva e creativa che possa tenere la mente occupata ci aiuta a tenere alla larga i pensieri spazzatura e “snellire la mente“.