Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà nella giornata di martedì 19 novembre, incluse temperature e il punto della situazione sulle oramai temute precipitazioni.

Le previsioni meteo di oggi ci parlavano di un maltempo che ancora non sembra decidersi a lasciare la Penisola, oramai letteralmente martoriata in diverse delle sue più note città, prima fra tutte Venezia ma anche molte altre.

Tutti sperano dunque in un miglioramento quantomai immediato ma quanto sono fondate tali speranze? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni del tempo di domani, un dettagliato prospetto zona per zona che svelerà se e dove le nubi lasceranno spazio a qualche raggio di sole.

Previsioni meteo di domani, martedì 19 novembre

Le nuvole incombono a quanto pare ancora sulla maggior parte del Paese anche se, in diverse aree, sembra che piano piano vadano ritirandosi per lasciare spazio a qualche raggio di sole e a temperature leggermente più miti.

Il termometro appare infatti in salita e solo alcune regioni faranno eccezione. Quali? Scopriamolo insieme grazie alle previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 19 novembre.

Nord

Continua a piovere sul settentrione italiano sia sulle pianure che sulle Alpi, dove, a partire dai 1200 metri di altitudine, le precipitazioni diventano improvvisamente nevose. Migliora invece la situazione al Nordovest soprattutto in serata, quando i fenomeni appariranno in attenuazione. Le temperature si registrano in rialzo, con massime comprese tra i 11 e i 14 gradi.

Centro

Lentamente il maltempo sembra abbandonare le regioni centrali della Penisola, con numerosi nubi che portano piogge sui versanti tirrenici e sulla Sardegna ma lasciano invece più asciutte le aree dell’Adriatico. Le temperature appaiono in calo, con massime che oscillano tra i 12 e i 16 gradi.

Sud

Anche il sud del Paese appare diviso in due, con una maggiore nuvolosità sulla Sicilia e sui versanti tirrenici, dove non mancheranno piogge e rovesci, ma con una lima decisamente migliore sulle aree ioniche, salvo piovaschi sul Salento. Le temperature si registrano invece in lieve aumento, con massime che oscilleranno tra i 13 e i 18 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

