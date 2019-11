Cenone di Natale benessere e tradizione | Il menù completo – VIDEO

Cenone di Natale benessere e tradizione | Il menù completo con le ricette da provare, per una Vigilia all’insegna della salute – VIDEO

cenone di natale benessere e tradizione il menù completo (Istock Photos)

Mancano poche settimane al Natale e basta guardarsi intorno per iniziare a vedere vetrine di negozi di dolciumi pieni di idee tutte da gustare. Dalla Vigilia alla befana tutto ciò che ci circonda parla di cibo. Interminabili sedute di fronte a pietanze succulente ma troppo caloriche e le ore di duro sport spazzate via tra un primo e un secondo. E va bene che sono solo pochi giorni di abbuffate, ma perché non mangiare con del cibo cucinato in modo salutare rispettando il gusto e la tradizione di sempre.

Quest’anno proviamo a mangiare in modo sano, rispettando il benessere e senza perdere l’appetito con delle semplici ricette che, se eseguiti ad hoc, faranno sorridere la nostra silhouette e il nostro buonumore. Come? Con il Cenone di Natale benessere e tradizione, il menù completo per la Vigilia! Scopriamo gli antipasti, tre ricette differenti per tre portate deliziose!

Cenone di Natale benessere e tradizione | Gli Antipasti

cenone di natale benessere e tradizione il menù completo (Istock)

Il primo consiglio inizia proprio dagli antipasti. Iniziamo la nostra cena con il prediligere la verdura e la frutta, quindi un’ampia scelta di crudité di stagione come finocchi, carciofi, sedano e frutta secca, vi aiuteranno a contenere le porzioni di tutto il resto della cena. Scopriamo tre ricette da proporre per la sera della Vigilia di Natale 2019.

1. Stelle di Formaggio | Antipasto

2. Rotolini di Tonno | Antipasto

3. Tris di Pesce benessere | Antipasto

