Barbara d’Urso, secondo quanto riportato dal portale web Dagospia, avrebbe scelto di querelare Massimo Giletti dopo Non è l’Arena.



Barbara d’Urso, dopo la messa in onda della puntata di ieri di Non è l’Arena, si sarebbe riunita con i suoi avvocati per decidere di querelare Massimo Giletti. Il motivo?

Secondo il portale Dagospia, la conduttrice di Pomeriggio 5 non avrebbe gradito le continue frecciatine sul suo conto. Soprattutto quelle affermate durante la diretta di ieri, dove Giletti ha accusato la d’Urso di aver reso Tony Colombo e Tina Rispoli due personaggi del mondo del gossip, invece di occuparsi l’inchiesta nata su di loro.

Per questo motivo, si sarebbe deciso di passare alle azioni legali. Barbara d’Urso querelerà Massimo Giletti o sono soltanto false voci di corridoio?

