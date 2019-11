Scopri quali sono i segni dello zodiaco che vivono maggiormente di incomprensioni.

Capirsi con chi ci sta intorno non è sempre facile. Oltre alla necessità di trovarsi sulla stessa linea d’onda ci si deve affidare alla capacità di comprensione di chi ci sta intorno, alla voglia di ascoltare e capire ciò che gli viene detto e ad una forma di empatia che non è sempre possibile instaurare tra le parti. Ovviamente, non sono solo gli altri a dover avere necessariamente dei difetti. Spesso siamo proprio noi i primi a non sapersi gestire nel rapporto con gli altri o a non saper risolvere in tempi brevi eventuali conflitti. Tutto ciò può portare ad un’incapacità di comprendersi che con il tempo può dar vita a delle incomprensioni spesso spiacevoli ed in grado di creare fratture a volte impossibili da risanare. Visto che lavorare su se stessi è sicuramente più semplice che farlo sugli altri, oggi dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che hanno un modo di essere che gli crea problemi con gli altri e come sarà il mese di Novembre per i segni zodiacali, scopriremo quali sono i segni che vivono maggiormente di incomprensioni e qual è il consiglio che le stelle hanno per loro. Visto che si tratta di modi di fare legati al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più completa della situazione.

I segni zodiacali che vivono maggiormente di incomprensioni

Ariete – Quelli che fraintendono facilmente

I nati sotto il segno dell’Ariete tendono ad essere spesso distratti o troppo concentrati su se stessi e questo modo di essere li porta a non prestare molta attenzione a ciò che gli viene detto, finendo così con l’andare incontro ad incomprensioni che, altrimenti, potrebbero essere facilmente evitabili. Il consiglio che le stelle hanno per loro è quindi quello di prestare più attenzione a chi hanno davanti, sforzandosi di interessarsi a tutto ciò che gli viene detto. In questo modo oltre che a migliorare il rapporto che hanno con amici e conoscenti, riusciranno persino a migliorare se stessi cogliendo nuovi punti di vista che gli daranno modo di crescere e di relazionarsi al meglio con il mondo esterno.

Toro – Quelli che hanno poche incomprensioni

I nativi del Toro sono persone in grado di gestire le relazioni con gli altri in modo piacevole. Ciò li porta ad essere considerati buoni confidenti e persone con le quali vale sempre la pena confrontarsi. Questo loro modo di essere li rende tra i segni dello zodiaco che vivono meno di incomprensioni e che quando si trovano dinanzi a qualcuno che al contrario di loro fa fatica in tal senso, riescono persino a dargli una mano. Forse, ogni tanto, possono peccare di testardaggine, chiudendosi in se stessi e rendendo meno fruibile il confronto con chi hanno di fronte ma è una cosa che gli capita raramente e dalla quale sanno sempre rientrare, capendo i propri errori e tornando ad aprirsi. Per loro, quindi, in consiglio delle stelle è solo quello di osservarsi più da vicino per comprendere quando la loro mente è offuscata dalla testardaggine.

Gemelli – Quelli che vanno incontro a diverse incomprensioni

I nati sotto il segno dei Gemelli sono tra le persone più dirette dello zodiaco. Ciò nonostante, alle volte, possono andare incontro ad incomprensioni anche grandi e tutto per loro suscettibilità. Quando si trovano ad un punto di scontro, infatti, invece di spiegarsi come potrebbero benissimo fare grazie alla dialettica che li contraddistingue, finiscono il più delle volte con il chiudersi in se stessi, evitando il confronto e arrivando così a delle fratture che con il tempo possono diventare pesanti. Si tratta di un atteggiamento che non hanno con tutti e che va a fasi alterne. Ciò nonostante, le stelle consigliano di trovare sempre un punto di calma in se stessi e di condividere con gli altri i propri pensieri. A volte, infatti, la soluzione è molto più semplice di quanto non si pensi.

Cancro – Quelli che vivono di incomprensioni

I nativi del Cancro vanno spesso incontro a incomprensioni di ogni tipo e ciò dipende per lo più dal loro modo di essere che li porta ad essere poco comunicativi quando ritengono che siano gli altri a dover fare una mossa nei loro confronti. Sebbene si mostrino sempre gentili con chi hanno intorno, sono anche tra i segni più permalosi dello zodiaco e ciò li porta a cambiare repentinamente d’umore, chiudendosi a riccio o diventando persino ostili. Quando ciò avviene, relazionarsi con loro diventa praticamente impossibile. Il consiglio che le stelle hanno per loro? Quello di provare ad immedesimarsi anche in chi li circonda e a non prendere sempre tutto sul personale. A volte, infatti, un pizzico di empatia può cambiare le cose creando dei punti di incontro.

Leone – Quelli che vivono di poche incomprensioni

I nati sotto il segno del Leone sono tra i segni che vivono meno di incomprensioni. Ciò dipende dal loro essere estremamente diretti e sempre pronti a dire ciò che pensano. Sebbene il più delle volte si espongano più per avere la meglio che per confrontarsi e trovare un punto di incontro con gli altri, a meno di non trovare persone più testarde di loro, riescono quasi sempre a dare una buona impressione tanto che il loro agire viene colto in modo positivo. Il consiglio delle stelle è quindi quello di imparare anche l’arte della comprensione e di mostrarsi più aperti verso chi, forte di carattere come loro, non è disposto ad accogliere tutto quel che gli viene detto, pretendendo quindi il confronto. In questo modo potranno persino apprendere punti di vista nuovi ed interessanti.

Vergine – Quelli che vanno spesso incontro alle incomprensioni

I nativi della Vergine sono notoriamente rigidi e troppo spesso chiusi nel loro mondo. Un modo di essere che si traduce in una scarsa capacità di comunicare positivamente con gli altri. Sempre convinti di avere la ragione dalla loro parte non amano essere contraddetti ma non si tirano mai indietro quando si tratta di esprimere un giudizio. Questo porta ovviamente a degli scontri che con il tempo possono diventare difficili, portando a tensioni in grado di generare persino delle spaccature. Il consiglio che le stelle hanno per loro è quindi quello di imparare ad aprirsi un po’ di più, di ascoltare maggiormente gli altri e non partire dai propri preconcetti per giudicare quanto gli viene detto. Spesso, anche se non se ne rendono conto, sono molto più in affinità con gli altri di quanto non credano.

