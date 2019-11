Test | cosa fa il gatto? La tua risposta svela come reagisci ai problemi

Test psicologico, cosa fa il gatto? Sta salendo o sta scendendo le scale? La tua risposta svelerà come reagisci davanti ai problemi

L’illusione ottica è una qualsiasi illusione che inganna l’apparato visivo umano, facendogli percepire qualcosa che non è presente o facendogli percepire in modo scorretto qualcosa che è presente.

Un’aspetto affascinate delle illusioni ottiche è la loro capacità di farci vedere mondi concepibili eppure assurdi e allo stesso tempo di ricordarci che non tutto quello che possiamo immaginare o che ci sembra reale lo è necessariamente. Il test che vi proponiamo oggi illude il nostro occhio e fa vedere ad alcuni di noi una cosa e ad altri un’altra. Ma tu che cosa vedi? Il gatto sale o scende le scale?

Leggi anche >>> Test psicologico | Vedi una scimmia o una tigre? La risposta rivela che mente hai

>>> Test della personalità: il modo in cui mangi la pizza rivela chi sei

Test: che cosa fa il gatto?

1. Il gatto sale la scala

Se pensi che il gatto stia salendo le scale questo indica che sei una persona molto emotiva quando si tratta di affrontare problemi. Ti fidi molto del tuo istinto senza perdere troppo tempo dietro ai dettagli delle cose

Sei molto ottimista e se la vita ti pone dei problemi davanti non lasci che essi ti facciano sprofondare o ti sommergano. Tuttavia a volte, nonostante tu abbia gli strumenti per risolverli, quando le cose si fanno particolarmente difficili, tendi a perdere il controllo. Diciamo che prendi i problemi abbastanza tranquillamente… finché non ti sfuggono di mano! Devi imparare ad essere un po’ più ed a mettere un po’ di più i piedi per terra e prendere le cose più freddamente.

2. Il gatto scende le scale

Se pensi che il gatto stia scendendo le scale significa che sei una persona con una mente molto fredda, che prende i problemi della vita con la testa. Quando ti si pongono dei problemi sai sempre trovare una soluzione efficace ma tendi a perderti quanto le cose sembrano non avere una soluzione logica! Ad esempio, una pausa d’amore può essere un vicolo cieco per te. Perché cerchi di trovare una spiegazione razionale a qualcosa che interessa per lo più la sfera emotiva della tua vita. Devi imparare ad capire a mostrare maggiormente i tuoi sentimenti, prova ad apriti un po’ di più con le persone.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI