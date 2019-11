Stasera in tv, domenica 17 novembre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto con i programmi scelti dai canali in chiaro per la prima serata di questa domenica.

Pronta per l’ultima serata di relax prima di iniziare una nuova settimana di lavoro e studio? Un bel film, una serie tv o un programma di approfondimento saranno il giusto intrattenimento per rendere questa domenica sera veramente rigenerante.

La comodità del divano, una coperta, magari anche una tisana e il telecomando a portata di mano dunque ma… che cosa vedremo?

Scopriamolo insieme esplorando il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, elenco dei programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno scelto per noi.

Ce né veramente per tutti i gusti ma tu quale sceglierai? Scopriamolo insieme.

Buona serata a tutte!

Stasera in tv: palinsesto domenica 17 Novembre

Rai Uno – Pezzi unici (Fiction)

Vanni è un artigiano fiorentino, un maestro della lavorazione del legno, il cui mestiere e la bottega che porta il suo nome derivano da lontano, un lascito che la sua famiglia si tramanda da generazioni. Nella sua bottega, Vanni accoglie, controvoglia, dei ragazzi: fanno parte di una casa famiglia e il lavoro con lui varrà come programma di riabilitazione sociale. La casa famiglia ha però un significato particolare per Vanni. Lì aveva vissuto Lorenzo, suo figlio, un ragazzo morto in circostanze misteriose. Vanni però al momento ignora che i ragazzi che ha accolto nella sua bottega sono legati indissolubilmente proprio a suo figlio Lorenzo.

Rai Due – Che tempo che fa (TalkShow)

L’intervista all’ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto. E poi una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Questo è Che Tempo che fa, programma al timone del quale troviamo come sempre Fabio Fazio.

Rai Tre – Snowden (Film)

Oliver Stone gira con Joseph Gordon-Levitt la biografia di Edward Snowden, giovane informatico che nel 2013 porta alla luce la subdola e diffusa violazione della privacy elaborata dal governo americano. Ne esce un thriller politico a dir poco incalzante.