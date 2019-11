Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà lunedì 18 novembre nelle varie aree della Penisola, incluse temperature ed eventuali precipitazioni.

Pioggia sabato, pioggia domenica, torneremo finalmente a vedere qualche raggio di sole? Le previsioni meteo di oggi avevano annunciato nubi e pioggia ma pare che per lunedì, almeno sporadicamente, qualche cosa potrebbe anche cambiare.

Ecco allora che possiamo tornare a sperare nel tepore dei raggi solari ma, purtroppo, non in tutte le regioni italiane.

Scopriamo allora insieme quali saranno le zone fortunate e quali invece quelle che dovranno continuare a convivere ancor qualche ora con freddo e pioggia.

Arrivano anche oggi le previsioni del tempo per la giornata di domani, lunedì 18 novembre. Incrociamo le dita e che il bel tempo sia con noi!

Previsioni meteo di domani, lunedì 18 novembre

Come inizierà allora questa nuova settimana? Dopo un weekend sostanzialmente piovoso pare si scorgerà finalmente qualche raggio di sole, anche se assai sporadico e spesso seguito da nubi e acquazzoni.

Una situazione dunque ancora sostanzialmente variabile ma vediamo meglio nel dettaglio come tutto ciò si svilupperà nelle principali aree della Penisola.

Ecco le previsioni meteo di domani.

Nord

Il tempo si fa ingannevole in quel del nord Italia, con un avvio discreto ma con una successiva tendenza a nuovo peggioramento, specie tra Levante ligure e Nordest. Scende ancora la neve a partire dai 1000-1300 metri di altitudine, inferiori in Appennino. Le temperature si registrano in lieve flessione, con massime comprese tra gli 8 e i 13 gradi.

Centro

Anche qui imperversa il maltempo, soprattutto sulla Sardegna da dove rovesci e temporali si sposteranno poi sulle regioni Tirreniche e sull’Appennino, probabilmente entro il pomeriggio. Le temperature si registrano comunque in rialzo, con massime comprese tra i 16 e i 18 gradi.

Sud

Permane ancora qualche fenomeno temporalesco tra Campania e Molise, meglio però altrove, con cieli poco o solo parzialmente nuvolosi. Le temperature anche qui si registrano in lieve rialzo, con massime comprese tra i 15 e i 20 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI