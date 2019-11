Ogni segno zodiacale ha un modo di essere che può creargli problemi. Scopri qual è il tuo.

Ognuno di noi è un insieme di caratteristiche che, innate o apprese che siano, ne fanno la persona che è e che ogni giorno interagisce con il mondo. Questo “modo di essere” può portare alla nascita o persino alla fine di esperienze di vita individuali o di conoscenze più o meno approfondite, amicizie e persino amori. Quando si parla di rapporti sociali, dopotutto, far coincidere il proprio modo di essere con quello degli altri può essere difficoltoso e se a volte può dar luogo a simpatie destinate a crescere e a diventare importanti, dall’altro può portare anche a problemi interpersonali di vario tipo. In questo gioco di punti in comune e differenze, ogni persona ha tra le tante caratteristiche che la definiscono un modo di essere che più di altri può creare dei problemi nel rapporto con gli altri. Si tratta solitamente di un vizio, un difetto caratteriale o un modo sbagliato di porsi che, alla lunga, e a volte persino in tempi brevi può essere causa di screzi anche seri con gli altri. Visto che molti dei modi di fare che ci caratterizzano possono essere influenzati dalle stelle, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più possessivi e quali sono quelli che quest’anno ameranno il Natale, oggi scopriremo quali segni dello zodiaco hanno un modo di essere che può creargli problemi nelle relazioni sociali. Visto che si parla di modi di essere, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del segno zodiacale, in modo da avere un quadro più esaustivo della situazione.

Astrologia: il modo di essere che causa problemi ai vari segni dello zodiaco

Ariete – L’essere sempre in competizione con gli altri

Non importa di che tipo di rapporto ci sia o in che situazione si trovino, i nati sotto il segno dell’Ariete hanno come caratteristica predominante, quella di essere persone estremamente competitive. Ciò li porta a voler essere sempre i primi e a sfidare apertamente chiunque si trovino dinanzi. Un modo di essere che può essere loro utile in campo lavorativo, negli studi e, ovviamente, nello sport ma che può diventare problematico quando si trovano a metterlo in pratica nella vita di tutti i giorni. Essere sempre in competizione, infatti, li porta a rendere tesi i rapporti con gli altri e ad innervosire chi si trova loro dinanzi e, magari, non ha voglia di doversi confrontare costantemente. Un problema che i nativi del segno non prendono mai in considerazione e che pertanto può rappresentare un problema nel loro modo di porsi e nella gestione del rapporto con le altre persone.

Toro – Il prendere le cose con estrema calma

I nativi del Toro hanno un modo di gestire la vita molto particolare. Amanti del relax e delle comodità, cercando di gestire ogni loro istante perseguendo questi obiettivi. Ciò li porta ad apparire sempre rilassati e questo modo di essere può dare un’idea sbagliata in chi li circonda, tanto da farli apparire quasi superficiali. In realtà si tratta di persone che sanno semplicemente come gestirsi e che quando c’è bisogno di maggior presenza non hanno problemi nel mettersi in gioco e nel mostrare tutta la loro capacità di gestione e di sopportazione dello stress. Inutile dire che fin quando queste loro qualità non emergono le persone con chi si relazionano si trovano a pensare che prendano troppo alla leggera ogni tipo di problema. Una situazione che potrebbero risolvere semplicemente spiegandosi o cercando di dare maggior peso a tutto quel che gli viene detto, in modo da far capire il loro interesse verso ogni tipo di situazione e/o problema.

Gemelli – Il loro essere imprevedibili

Quando si parla dei Gemelli è sempre difficile dare un opinione che resti costante nel tempo, sopratutto se si pensa che ciò che caratterialmente li rende interessanti è anche la caratteristica che può creargli maggiori problemi con le altre persone. Duali come solo loro sanno essere, sono in costante balia delle emozioni e sempre pronti a cambiare umore o idea e tutto in modo decisamente imprevedibile. Inutile dire che nelle relazioni interpersonali tutto ciò può creare grossi problemi, specie in chi si trova suo malgrado a subire questi modi di fare che se in mancanza di spiegazioni creano solo dei problemi. Purtroppo, i nativi del segno non sembrano preoccuparsi molto di questo aspetto, andando dritti per la loro strada e basandosi molto sulla fortuna di avere sempre un certo successo con gli altri, tale da consentirgli di farsi perdonare quasi sempre i loro alti e bassi emotivi.

Cancro – L’essere estremamente permalosi

Chiunque abbia avuto a che fare almeno una volta con i nativi del Cancro sa bene come ciò che li rende a volte insopportabili è il loro essere permalosi. Per quanto dolci e gentili, quando se la prendono per qualcosa, sono in grado di mettere il broncio anche per mesi, diventando in qualche modo ostili e lasciando negli altri un senso di inconsapevolezza che con il tempo può trasformarsi in fastidio. Purtroppo si tratta di un modo di essere così radicato in loro che sperare di cambiarlo è praticamente impossibili. Consci di ciò, quando vogliono sanno come bilanciare il tutto con la loro estrema dolcezza che aiuta a dimenticare eventuali attriti. Un’arma che non tutti mettono in atto e senza la quale possono venirsi a creare problemi interpersonali anche gravi.

Leone – L’essere egocentrici

Il modo di essere che crea problemi ai nati sotto il segno del Leone? Sicuramente il loro essere egocentrici che li porta da sempre a mettersi prima di ogni cosa e a pretendere che anche gli altri facciano lo stesso. Si tratta di un modo di essere che gli appartiene praticamente da sempre e che è davvero difficile mettere da parte, essendo anche la caratteristica che tra le tante li contraddistingue maggiormente. Di certo, però, al fine di non incorrere in problemi con gli altri, possono imparare a mediare questo modo di essere, ricordandosi che anche gli altri hanno bisogno dei loro spazi e che questi devono sempre essere rispettati al fine di poter contare su dei rapporti rilassati e sereni. Un modo di fare che la maggior parte dei nativi del segno sa mettere in atto, specie dopo i primi errori sul campo che li portano a correggere il tiro per migliorarsi. Dopotutto avere dei buoni rapporti sociali è un fattore importante nelle loro vite poiché è attraverso gli altri che possono sentirsi notati e apprezzati come desiderano.

Vergine – Il loro giudicare sempre

Avere a che fare con i nativi della Vergine può essere difficile specie quando ci si trova a subire il loro giudizio. La maggior parte dei nativi del segno ha infatti una visione critica della vita che li porta a giudicare tutto e tutti, a volte anche in modo severo. Il problema principale è che non si fanno mai problemi ad esprimere il proprio pensiero, così da giudicare anche chi non ha mai chiesto loro alcun consiglio e che, quindi, potrebbe urtarsi nel riceverne, specie se negativi. Purtroppo dal loro punto di vista, quello di esprimere un parere è una sorta di favore che fanno, motivo per cui gli è sempre difficile riuscire a capire il perché gli altri se la prendono. Ciò li porta anche a prendersela a loro volta, innescando un meccanismo difficile da cambiare a meno che non siano loro i primi a mettersi in gioco per migliorare le cose.

