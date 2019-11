Test psicologico, cosa vedi in questa immagine: scimmia o una tigre ? La prima cosa che hai visto rivela che tipo di mente hai

Spesso quando osserviamo il mondo che circonda il nostro sguardo si concentra inevitabilmente su alcuni precisi dettagli. La stessa cosa accade anche quando osserviamo una foto o un’immagine. Questo perché la nostra mente ci spinge a osservare cose che riteniamo più importanti rispetto alle altre!

Per dimostrare quanto detto finora vi proponiamo questo test semplicissimo ed interessante. Cosa fare? Guarda l’immagine che ti proponiamo qui di seguito e rispondi a questa domanda: che cosa cosa che vedi una scimmia o una tigre? Una volta fatto ciò scopri cosa rivela su di te e su che tipo di mente hai.

Test psicologico, cosa vedi: scimmia o una tigre ?

Una scimmia sull’albero

Se guardano l’immagine la prima cosa che hai visto è la scimmia su un albero significa questo che hai una mente

creativa con idee originali e innovative. Grazie alla tua spiccata immaginazione sei in grado di risolvere qualsiasi problema vi si ponga davanti. Accetti ogni esperienza che la vita ti propone perche anche una sconfitta può essere di insegnamento.

Tendi ad isolarti dal mondo, dagli amici e dalla vostra famiglia. Un atteggiamento sbagliato infatti devi stare vicino alle persone care e nel momento del bisogno. Fare nuove amicizie non è complicato per te perché sapete come piacere alla gente e come farvi desiderare.

Una tigre

Se la prima cosa che hai visto guardando l’immagine è una tigre questo che sei una persona dotata di grandi capacità di analisi e comprensione che vi fanno eccellere in qualsiasi cosa. Sei molto testando: non ascolti il pensiero delle persone che ti circondano e fai di testa tua.

Sei introverso e non mostri empatia per le persone. Ti piace vivere nella tua zona di confort infatti i cambiamenti ti fanno paura come. Devi imparare a superare gli ostacoli grazie al vostro ragionamento, ricordatevi però di essere un po’ più umili!

