Stasera in tv, sabato 16 novembre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Il palinsesto televisivo illustra i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti per la prima serata.

Il sabato sera casalingo può rivelarsi assai divertente, forse anche più di una folle serata tra locali e vie della città.

Se allora in questi giorni di pioggia progettate una quieta serata comodamente sdraiate con la vostra coperta sul divano, ecco qualche prezioso suggerimento per garantirvi il giusto intrattenimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Belen Rodriguez chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Di seguito troverete infatti, come ogni giorno, il palinsesto televisivo completo, un dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporre per questo sabato sera.

Film, serie tv, show, ce n’é veramente per tutti i gusti e a noi non resta che scorrere la lista e scegliere poi ciò che maggiormente saprà accendere il nostro interesse.

Buona serata e buona visione!

Stasera in tv: palinsesto sabato 16 novembre

Rai Uno – Una storia da cantare – Fabrizio De André (Musica)

La grande musica d’autore e il racconto intorno ad essa svolto lungo tre sabati sera di novembre. Un viaggio attraverso la musica, la vita e la carriera di tre grandi artisti del panorama italiano condotto da un altro cantautore, Ruggeri, affiancato dalla sempre piu’ brava e apprezzata Guaccero.

Rai Due – N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 23 – Tempo perso (Telefilm)

La squadra dell’N.C.I.S. indaga sulla morte di un artigliere della Marina il cui corpo è stato ritrovato da due senzatetto. Sugli uomini di Gibs però aleggia un’inquietante ombra.

Rai Tre – Le ragazze (Approfondimento)

L’evoluzione del Paese raccontata attraverso la voce di figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, non importa se famose o sconosciute. Le specificità di ogni periodo emergono in uno spaccato inconsueto delle vicende del nostro Paese, attraverso un particolare avvicendamento generazionale.