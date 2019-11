Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata, tutti i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Che cosa vedrai questa sera in tv? Se ancora non hai deciso quale programma sarà il tuo intrattenimento del venerdì sera, CheDonna.it è pronta ad aiutarti.

Come ogni giorno ti illustreremo anche oggi il palinsesto televisivo della prima serata, un dettagliato elenco di film, serie tv e show che i canali in chiaro hanno selezionato per oggi.

Anche questa sera ce n’è veramente per tutti i gusti e non resta che approfondire le varie opzioni per scegliere poi quella a noi più congeniale.

Buona serata allora e… buona visione!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 15 novembre

Rai Uno – Calcio – Qualificazioni Europei 2020 – Bosnia Vs Italia (Sport)

Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro assieme alle interviste a bordocampo di Alessandro Antinelli, raccontano l’incontro tra Bosnia e Italia che segnerà una nuova tappa lungo il percorso degli azzurri verso Euro 2020.

Rai Due – The Good Doctor – Stagione 1 Episodio 11 – Un difficile distacco 1a parte (Telefilm)

Shaun e Lea intraprendono un viaggio in auto improvvisato ma proprio mentre Shaun si libera bevendo Tequila, cantando il karaoke e, soprattutto, baciando per la prima volta Lea, quest’ultima rivela che ha intenzione di trasferirsi a Hershey, in Pennsylvania, per lavorare nella carrozzeria della sua famiglia.

Rai Tre – La tenerezza (Film)

Lorenzo vive in un bel palazzo antico al centro di Napoli. In passato è stato un famoso avvocato ma ora, dopo qualche infortunio professionale, è caduto in disgrazia e anche la sua vita familiare ne ha risentito, facendogli negare apparentemente senza ragione l’affetto ai figli Saverio ed Elena. Scivolato in una spirale di rude egoismo, Lorenzo si dedica solo al nipote, che sottrae alla scuola per educarlo alla sua maniera. Tutto però cambia quando nell’appartamento di fronte al suo arrivano Fabio e Michela, una giovane coppia con due bambini piccoli proveniente dal nord. Lorenzo diventerà come uno di famiglia per la coppia finché una sera succede qualcosa che sconvolgerà l’esistenza di tutti.