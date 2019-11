Le previsioni meteo di domani ci illustrano che tempo farà nella giornata di sabato sulle varie aree della Penisola, dalle temperature alle eventuali precipitazioni.

Già le previsioni meteo di oggi, veneri 15 novembre, ci mostravano un’Italia il cui tempo sembrava deciso a farsi alquanto altalenante.

Zone di pioggia si alternano infatti con costanza a zone più serene anche se poi, lungo le ore della giornata, veramente ogni cosa potrebbe cambiare.

Tutto ciò sembra destinato a permanere anche nelle prossime ore, facendo così iniziare il weekend all’insegna del tempo variabile.

Vediamo ora nel dettaglio come tutto ciò si manifesterà nelle tre principali aree della Penisola, nord, centro e sud.

Previsioni meteo di domani, sabato 16 novembre

Un sabato all’insegna dell’instabilità sembra profilarsi all’orizzonte per l’Italia e per tutti noi. Da nord a sud il tempo sembra infatti deciso a fare le bizze così che sprazzi di serenità possano alternarsi ad acquazzoni più o meno violenti.

Ma scopriamo meglio nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, sabato 16 novembre. Arriva un dettagliato prospetto per ognuna della principali aree della Penisola.

Nord

Il settentrione italiano appare caratterizzato anche nelle prossime ore da una instabilità, con piogge e rovesci intermittenti che si faranno poi meno assidui lungo la giornata al Nordovest. Sulle Alpi continua a scendere la neve già dai 900-1200m. Le temperature si registrano ancora una volta stabili, con massime che si assesteranno tra i 7 e i 13 gradi.

Centro

Anche le regioni centrali vedono i loro cieli caratterizzati da una diffusa instabilità, con piogge e temporali che si faranno più pressanti e in intensificazione nella seconda parte della giornata. Cade anche qui la neve, pronta a imbiancare le cime appenniniche. Le temperature rimangono stabili, con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi.

Sud

Una diffusa instabilità caratterizza anche la Campania cui non mancherà la pioggia. Buono il tempo altrove ma in peggioramento tra sera e notte, soprattutto in Sicilia e sulle regioni del Tirreno. Anche qui temperature stabili, con massime che ondeggeranno tra i 19 e i 23 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI