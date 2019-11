Da oggi sulle principali piattaforme musicali debutta la nuova canzone di Pamela Prati che ha anche accenni alla sua vita amorosa così tormentata.

Pamela Prati è stata di parola. La showgirl per dimenticare lo scandalo e le polemiche del mancato matrimonio con Mark Caltagirone aveva detto di volersi buttare nel lavoro. Il primo risultato è la sua nuova canzone, ‘Corazón De Vacaciones’ disponibile da oggi (15 novembre) sulle principali piattaforme digitali.

A 25 anni dal clamoroso successo di ‘Menealo‘ e ‘Que te la pongo’, Pamela torna in versione cantante e vuole scalare le classifiche con un brano quasi autobiografico. Ad un certo punto infatti canta “ho mandato il cuore in vacanza per colpa dell’amore”.

Il brano è stato prodotto insieme a Jay P e presto darà disponibile anche il video. Pamela l’ha girato in un noto locale brasiliano di Milano Marittima ed è prodotto da Mauro Catalini, Maurizio Nari e Giampaolo Mai.

