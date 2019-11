Questa serie di famosi test psicologici basati sulla scelta istintiva di ciò che ci colpisce maggiormente a prima visa ti fornirà informazioni importanti sulla tua personalità.

L’universo del conscio e dell’inconscio è pieno di affascinanti segreti che spesso influenzano il nostro modo di essere e la nostra personalità senza nemmeno accorgercene. I numerosi test psicologici praticati da professionisti della salute mentale come i test di Rorschach per esempio sono, la prova tangibile.

Sebbene controverso, il test della personalità è un metodo ampiamente utilizzato da psicologi e altri professionisti della salute per determinare lo stato mentale e psicologico dei loro pazienti o per comprenderne la personalità, per afferrare i loro tratti caratteriali, ecc. Questi test spesso usano le immagini come strumenti per sondare il subconscio dei pazienti, inclusa la presentazione di una certa immagine da interpretare. Non esiste un’interpretazione buona o cattiva, al contrario, ogni risposta data dal paziente può determinare il suo stato mentale.

Cosa vedi nelle immagini che seguono? Fiori o volti, zebra o leone? albero, coppia o bebè?

Molti studi hanno dimostrato che il modo in cui un individuo percepisce le cose, e più specificamente le immagini, è effettivamente correlato alla sua personalità. Pertanto, la prima immagine che il tuo cervello percepisce in un’illusione ottica è determinante per la tua personalità e potrebbe persino rivelare alcuni segreti al riguardo. Allora cosa hai notato per primo?

1. Volti o fiori?

· Sei uno di quelli che hanno subito visto un volto? La capacità di rilevare il volto in questa immagine è indicativa della tua capacità di distinguere i modelli e ciò significa che sei accurato e hai un senso di osservazione senza pari che ti consente di scansionare il tuo ambiente e trarre conclusioni da esso con uno sguardo.

· Non riesci a vedere un volto? Significa che sei in pace con il tuo ambiente e in armonia con la natura.

2. Un leone o una zebra?

· Se la zebra è la prima cosa che ti è saltata agli occhi in questa foto, significa che sei un estroverso a cui piace essere circondato dalla sua famiglia, interagire con loro, provare nuove attività, feste, ecc. Non ti piace isolarti e temi la solitudine e la noia causate dalla routine.

· Se hai immediatamente individuato il leone, questo mostra il tuo lato introverso: non hai paura di passare il tempo da solo, al contrario, lo trovi corroborante. I tuoi livelli di energia sono più alti quando prendi del tempo per te stesso, lontano dalla seccatura delle relazioni interpersonali. Tuttavia, questo non significa che non ti piace passare il tempo con i tuoi cari, solo che lo trovi a volte drenante e devi rinvigorirti trascorrendo del tempo da solo.

3. Albero, gorilla, leonessa o pesce?

· Vedere prima il pesce rivela una personalità gentile e una grande sensibilità, anche se a volte provi a nasconderla. Hai un grande cuore che ti rende una persona di incredibile bontà.

· Se la leonessa ti è saltato addosso, significa che hai una personalità molto forte e che non ti lasci andare facilmente. Potresti anche essere definito “intimidatorio” a causa della tua forte presenza.

· Se sei una delle persone che vedono un gorilla in questa immagine, sei un pignolo, anche un perfezionista. Sei molto attento ai dettagli e il tuo occhio acuto ti consente di trovare sempre soluzioni ai problemi che incontri.

· Se hai visto prima l’albero, probabilmente sei una persona indipendente e sicura di te. Sei sicuro di te stesso e delle tue decisioni e non hai bisogno dell’approvazione di nessuno, il che a volte ti rende sereno e tranquillo.

4. Albero, coppia o bambino?

· Se hai visto gli alberi prima di tutto il resto, sei aperto a nuove esperienze e apprezzi i cambiamenti che rendono la tua vita meno monotona.

· Se hai notato prima il bambino, devi passare molto tempo da solo per rinvigorirti.

· Se hai notato prima la coppia, questo riflette il tuo lato socievole: dai molta importanza ai tuoi cari e ti piace trascorrere del tempo con loro.

