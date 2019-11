Stasera in tv, giovedì 14 novembre: palinsesto della prima serata

Stasera in tv, giovedì 14 novembre: palinsesto della prima serata

Quale programma ci terrà compagnia questa sera? La tv offre come ogni giorno tantissime opportunità, una per ogni gusto, e ci invita a scoprire quella più nelle nostre corde per seguirla poi comodamente adagiate sul divano di casa nostra.

Come effettuare questa scelta? CheDonna.it prova ad aiutarvi.

Anche questa volta troverete qui di seguito il palinsesto completo per la prima serata di oggi, elenco di tutti i programmi che i principali canali in chiaro hanno deciso di proporci in questo giovedì sera.

Tu quale sceglierai? Scopri quale film, show o serie tv sarà più nelle tue corde e goditi poi una serata veramente perfetta.

Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 14 novembre

Rai Uno – Un passo dal cielo – Il figlio (Fiction)

Francesco, Vincenzo, Emma, Eva, Isabella, Valeria, Klaus e Kroess saranno costretti a prendere delle decisioni definitive. I nodi stanno oramai venendo al pettine e quanto accaduto in Germania costringono Neri e Vincenzo a fare i conti con tutto quello che è rimasto in sospeso nelle loro vite.

Rai Due – The Avengers (Film)

Nick Fury, il Direttore dell’agenzia Internazionale per il mantenimento della pace conosciuta come SHIELD, inizia una difficile ricerca dei componenti del team che dovrà salvare il mondo dal baratro del disastro. Una storia basata sull’omonima celebre serie a fumetti della Marvel, pubblicata per la prima volta nel 1963 e considerata ancora oggi una pietra miliare dei comics.

Rai Tre – A raccontare comincia tu (Show)

Torna Raffaella Carrà con il su nuovo programma, una serie di interviste intime e esclusive con “giganti” dei nostri giorni, personaggi che con le loro vite straordinarie hanno conquistato la fama e inciso il proprio nome nella storia del cinema, della musica, dello sport, dello spettacolo o di altri mondi d’interesse.