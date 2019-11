Le previsioni meteo di domani ci dicono che tempo farà questo venerdì nelle principali aree della Penisola, incluse temperature ed eventuali precipitazioni o momenti di sole.

Le previsioni meteo di oggi ci parlavano di un’Italia avvolta per lo più nel maltempo ma con un cielo più sereno che cercava sporadicamente di fare capolino.

I tentativi di ritorno del sole sembra ora proseguire anche per la giornata di domani ma in un’area assai meglio delimitata: il sud Italia, dove anche il termometro tornerà a salire.

Scopriamo però più nel dettaglio che tempo farà lungo la giornata di domani nelle varie aree della Penisola.

Previsioni meteo di domani, venerdì 15 novembre

Continua il maltempo sulla Penisola anche se, per la giornata di domani, sembra spostarsi verso la parte alta dello Stivale e far tornare il sole a splendere invece su “tacco e punta”.

Con le temperature che appaiono stabili e, a sud, anche in rialzo, l’Italia sembra cercare di tirare un po’ il fiato, almeno in parte. Ma scopriamo meglio nel dettaglio come il cielo si mostrerà nelle prossime ore sulle varie regioni italiane.

Ecco le previsioni meteo di domani, venerdì 15 novembre.

Nord

Il più martoriato dal maltempo resta ancora il settentrione, con diffuse piogge e rovesci che, localmente, si tramuteranno anche in veri e propri temporaleschi, spesso di forte intensità. Prosegue anche la neve che cade abbondante sulle Alpi dai 900-1200m. Rimangono quantomeno stabili le temperature, con massime comprese tra i 6 e i 12 gradi.

Centro

Imperversa il maltempo anche su Sardegna e aree tirreniche, con piogge e temporali spesso anche forti. Si apprezzano invece anche maggiori schiarite sull’Adriatico, con fenomeni che saranno per lo più serali. Le temperature si registrano anche qui stabili, con massime comprese tra i 14 e i 17 gradi.

Sud

Le zone in cui il tempo migliora sono quelle meridionali dove prevalgono cieli poco nuvolosi o semplicemente velati, con tendenza a qualche sporadico piovasco sulla Campania settentrionale. Le temperature inaspettatamente si registrano in ulteriore rialzo, con massime comprese tra i 19 e i 23 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

