Chiara Ferragni ha avanzato una strategia per sconfiggere a monte il problema degli haters.

Secondo la famosa influencer basterebbe richiedere documenti come la carta d’identità o il codice fiscale durante l’iscrizione ai social per evitare il problema degli haters. Molti, infatti, una volta consapevoli di poter essere rintracciati, smetterebbero di spargere odio imparando a moderarsi. È questa l’idea che Chiara Ferragni ha fatto a Sky TG24 e alla quale la nota influencer ha aggiunto l’invito a non cedere mai ai messaggi di odio ma a proseguire per la propria strada fingendo che non ci siano.

