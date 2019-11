Belen – De Lellis | Lite | la Balivo difende la Rodriguez – Video

Belen Rodriguez, Giulia De Lellis e i tutorial di make up, Caterina Balivo a Vieni da Me svela il segreto della showgirl argentina. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis non corre buon sangue, infatti tra le due, qualche giorno fa, ha avuto luogo una lite a colpi di Instagram Stories. La situazione sarebbe peggiorata da quando la showgirl argentina ha iniziato tutorial di make up, settore primeggiato dall’ex corteggiatrice.

La Balivo a Vieni da me, si schiera con la Rodriguez affermando che lei si dedica al make up da anni: “Belen si è sempre truccata da sola. Quando veniva in Rai veniva già truccata e le truccatrici restavano senza parole. Quando poi ha trovato una truccatrice che le piaceva, che lavorava in Rai, questa si è licenziata per seguire Belen”

