5 colazioni per 5 stili di vita | Qual è quella giusta per te?

5 colazioni per 5 stili di vita differenti: Qual è quella giusta per te? Scoprilo di seguito e inizia la giornata in modo ottimale

Le colazioni non sono tutte uguali, in base al nostro stile di vita dovremmo mangiare quello che il nostro organismo ritiene più adeguato. Come scegliere la colazione giusta? Su cosa dovremmo basarci per sapere se stiamo facendo bene? La prima regola per una colazione ideale è: rispetta la colazione, dedicandole il giusto tempo. La cattiva abitudine di fare colazione di corsa, rapiti dall’urgenza di andare in ufficio, o a lezione, dopo aver rinviato la sveglia dieci volte, è il primo fattore che porta a trascurare una corretta alimentazione a colazione.

Bisogna riuscire a dedicare alla colazione la giusta quantità di tempo per assicurarsi che sia sana, evitando di mangiare la prima cosa pescata dentro la dispensa, per rapidità. Se avrete a disposizione il giusto tempo per la colazione, eviterete anche di affidarvi a soluzioni lampo come cornetti confezionati o merendine, che molto spesso non sono equilibrate nei nutrienti e hanno un basso potere saziante. Scopriamo le 5 colazioni per i 5 stili di vita diversi

5 colazioni per 5 stili di vita: la colazione ideale

La vostra forma fisica non è perfetta e faticate a dimagrire? Oppure vi sentite sempre nervosi o troppo iperattivi? Bene, fermi qui, perché la soluzione ai vostri problemi potrebbe essere nella prima colazione. Proprio così: l’avrete sentito dire o lo avrete letto fino allo sfinimento, la colazione è il pasto più importante della giornata.

E allora perché siete alla ricerca di consigli su quale sia la colazione ideale? Forse perché non avete trovato ancora la colazione perfetta per voi: se è vero che la colazione è un pasto fondamentale per il proprio benessere, è altrettanto vero che la colazione ideale dipende dallo stile di vita, dal gusto personale, dalle abitudini alimentari, dalla forma fisica e anche dal tempo che si ha a disposizione al mattino. Scopriamo insieme le 5 colazioni per i 5 stili di vita

1. Colazione equilibrata per chi non ha esigenze specifiche

Questo tipo di colazione prevede tutti i tre macro nutrienti necessari al benessere del nostro organismo: carboidrati, proteine e grassi mixati tra loro in modo equilibrato. La loro sinergia facilita l’assimilazione e l’assorbimento dei principi nutritivi del cibo assicurandoci le giuste energie per affrontare il resto della giornata. Adatta a chi non ha esigenze specifiche se non quella di seguire una dieta varia ed equilibrata. Un esempio di colazione sana e salutare prevede l’uso di:

1 fetta di pane integrale

125 gr (un vasetto) di yogurt greco o di soia

Marmellata senza zuccheri aggiunti (pesca, agrumi, mela, frutti rossi, albicocche e ciliegie)

Mandorle (4 )

2. Colazione proteica per gli sportivi

Questo tipo di colazione è ideale per chi svolge attività fisica in maniera costante o, per almeno 3 volte a settimana. Quindi per tutti gli sportivi che necessitano, dopo uno sforzo fisico, di ripristinare le fibre muscolari che si sono “rotte” durante l’attività svolta. Oppure, i più attenti alla linea, in virtù del loro potere saziante associato a un basso contenuto calorico. Per voi la colazione migliore sarà composta da:

un frullato proteico, dolcificato naturalmente con la frutta .

. Un bicchiere di latte di soia, riso o mandorle

Una banana ( ideale per prevenire i crampi dopo l’allenamento fisico)

ideale per prevenire i crampi dopo l’allenamento fisico) Miscele proteiche istantanee

3. Colazione per chi ha una vita frenetica

Ideale per chi è sempre di corsa e non ha tempo di fermarsi, come dovrebbe, a gustarsi una buona colazione. Quindi per i più frettolosi l’ideale colazione è combinata da uno snack comodo, nutriente e sano che combina (quasi sempre) frutta secca ed essiccata, cereali a basso indice glicemico e l’aggiunta di proteine vegetali che ti garantirà un mix ancora più completo e saziante.

Uno snack tipo barretta multi cereali e semi (a basso contenuto glicemico)

(a basso contenuto glicemico) Una spremuta di melagrana o frutti rossi (ricco di antiossidanti e con poco contenuto calorico. È ottima per contrastare infezioni a livello gastrointestinale e regolarizzare i livelli di estrogeni nel corpo).

4. Colazione salata per chi soffre di pressione bassa

Questo tipo di colazione è ideale per chi è amante dei cibi salati ma che nello stesso tempo ama rimanere in linea. Gustose e per alcuni irresistibili, di certo assicurano un ottimo quantitativo di proteine, ma molta attenzione va fatta ai metodi di cottura (no al bacon fritto!) e soprattutto a non superare le dosi settimanale consigliate per questo tipo di alimenti (1 – 2 uova, 1 – 2 porzioni di salumi a settimana).

La colazione salata è poco usata in Italia, dove si preferisce il dolce, specie nelle prime ore del mattino. Ma per chi, invece, ha altri gusti, questa è la scelta giusta per voi. Se volete trovare una variante al solito panino con prosciutto e formaggio, potete provare questa nuova combinazione:

1 fetta di pane di segale integrale o multi cereali: la segale è un cereale di montagna, ricco di proprietà nutritive. Per l’alto contenuto di fibre è utile per l’intestino e la flora intestinale, ma svolge anche un’azione antiarteriosclerotica . Il pane di segale è consigliato agli astenici, ai convalescenti ed è indicato anche a coloro che soffrono di lieve depressione in seguito a stress psico-fisici.

la è un cereale di montagna, ricco di proprietà nutritive. Per l’alto contenuto di è utile per l’intestino e la flora intestinale, ma svolge anche un’azione . Il pane di segale è consigliato agli astenici, ai convalescenti ed è indicato anche a coloro che soffrono di lieve depressione in seguito a stress psico-fisici. Hummus di ceci: L’Hummus è una crema ottenuta dall’unione di: impasto di ceci, impasto di semi di sesamo o burro di sesamo, facile da preparare, può essere spalmata sul pane di segale integrale.

L’Hummus è una crema ottenuta dall’unione di: impasto di ceci, impasto di semi di sesamo o burro di sesamo, facile da preparare, può essere spalmata sul pane di segale integrale. Ricotta e pere: un’alternativa all’Hummus è data dalla ricotta accompagnata con pezzettini di pera e spalmata sul pane di segale. Ottima, dal sapore salato ma non troppo. Facilmente digeribile e adatto a tutti i palati.

5. Colazione per i più piccoli

I bambini amano fare la colazione, in compagnia della mamma e del papà, ma anche da soli, l’importante è farla. Una buona abitudine da adottare sin da subito. Pensiamo al carico energetico che i nostri figli, o nipotini, spendono durante la giornata, facendo giochi per ore e ore e non fermandosi mai. Quindi, Sicuramente dovremmo proporre uno snack invitante, goloso all’impatto visivo, ma sempre con un occhio di riguardo alla qualità delle materie prime utilizzate. Non occorre essere troppo rigidi ed eliminare completamente gli zuccheri artificiali o i grassi. Piuttosto, selezioniamo una merenda dolcificata con miele o che utilizza grassi “buoni”, come l’olio extra vergine di oliva o di cocco. La giusta quantità e la qualità degli ingredienti all’interno della colazione dovranno essere i vostri criteri fondamentali di scelta. In base alle preferenze del vostro bambino potete proporgli:

latte e cioccolato con crostata di marmellata: una colazione sana, il latte di soia, di riso se si vuole è perfetto anche per i più piccini. Insieme ad una fetta di crostata, magari fatta con le vostre mani, con crema alle ciliegie o all’albicocche sarebbe perfetta. Ideale anche un soffice ciambellone al cioccolato con farina poco raffinata è perfetta. In alternativa uno yogurt alla frutta o naturale con un cucchiaio di miele!

una colazione sana, il latte di soia, di riso se si vuole è perfetto anche per i più piccini. Insieme ad una fetta di crostata, magari fatta con le vostre mani, con crema alle ciliegie o all’albicocche sarebbe perfetta. Ideale anche un soffice ciambellone al cioccolato con farina poco raffinata è perfetta. In alternativa uno yogurt alla frutta o naturale con un cucchiaio di miele! l’alternativa potrà essere:

1 fetta di pane (meglio se casereccio) con marmellata bio di albicocche o pesche oppure

oppure Un frutto (banana o mela) da accompagnare con uno yogurt bianco o alla frutta, possibilmente fatto in casa oppure

oppure Focaccine salate semplici o ripiene al prosciutto (max 2/3 a testa)

Un bicchiere di succo di frutta o spremuta

Consigli sulla colazione ideale e i benefici

Per definirsi ideale, la colazione dovrebbe fornire tutti i nutrienti specifici per ovviare alle esigenze dell’organismo al risveglio; è importante perciò che ci sia varietà di alimenti non solo ogni giorno, ma di giorno in giorno.

Al risveglio è importante reidratare l’organismo, perciò per una colazione ideale non può mancare una bevanda, calda o fredda: meglio il tè (ancor meglio il tè verde) del caffè, e almeno due bicchieri di acqua per un’azione disintossicante e drenante.

Il latte, lo yogurt o un formaggio magro come la ricotta sono fonti di calcio e proteine, ma attenzione a non abusarne o a scegliere prodotti a base di latte scremato, visto il contenuto di grassi saturi del latte.

In alternativa ai latticini un’ottima fonte di calcio possono essere le bevande a base di soia, orzo, riso, avena, che vengono addizionate con calcio in funzione del loro uso in sostituzione del latte vaccino. Perché una colazione possa definirsi ideale, poi, non dovrebbe mancare mai frutta fresca e di stagione: vitamine, antiossidanti, fibre e zuccheri semplici a rapido assorbimento contenuti nella frutta garantiscono un immediato risveglio del metabolismo, energia e sostanze nutritive preziose. Le marmellate e le confetture (rigorosamente senza zuccheri aggiunti, per evitare un eccesso di calorie), sono un ottimo sostitutivo in mancanza della frutta fresca. Anche la frutta secca (noci, mandorle, nocciole) sono un ottimo ingrediente da inserire in una colazione ideale: fibre, proteine, sostanze antiossidanti in questi piccoli concentrati di salute.

Anche la verdura e gli ortaggi, per chi ne gradisce il sapore al mattino, possono essere un alimento superbo da inserire nella vostra colazione ideale: avete mai pensato ad un ottima centrifuga di vegetali anziché al classico e zuccheroso succo di frutta?

Per quanto riguarda i benefici, ecco alcuni di essi che una colazione ideale può portare al vostro organismo durante la giornata:

Accelera il metabolismo

Maggiore energia

Maggiore capacità di concentrazione

Benefici per memoria e umore

Efficienza lavorativa o scolastica

Minor senso di fame

Mantenimento del peso forma

