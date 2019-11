Test psicologico: ciò che attira la tua attenzione, disturba la tua vita

Guardando questa immagine quali animali noti per primo? La tua scelta ti rivela cosa ti tormenta e cosa ti sta divorando in questo periodo della tua vita

Si dice che ciò che cattura la tua attenzione controlli la tua vita. In effetti, tutto avviene nel subconscio. Il comportamento dell’essere umano non è così razionale, contrariamente alla credenza generale. Tutte le nostre capacità di quadrare i nostri pensieri, i nostri movimenti o le nostre emozioni dipendono dall’elaborazione di informazioni precedentemente ancorate nel nostro cervello. La mente subconscia ci fa reagire automaticamente in tutte le azioni che intraprendiamo. In questo senso, gli psicologi hanno sviluppato test basati sulla prima impressione ottenuta guardando un’immagine, ad esempio, al fine di determinare alcuni tratti che potrebbero scansionare la nostra personalità.

Quello che vedi per primo rivela ciò che ti disturba in questo momento

Attraverso immagini, simboli o illusioni ottiche, la nostra mente subconscia reagisce per visualizzare e percepire le cose in modo istintivo.

Per fare il test proposto in questo articolo è sufficiente scegliere spontaneamente un animale tra quelli nell’immagine e, in base alla tua scelta, scoprirai cosa ti tormenta e cosa ti sta divorando in questo periodo.

1. Le pantere

La scelta delle pantere è sinonimo di stress e ansia per la tua relazione, che probabilmente starà vivendo momenti di crisi, al momento. Lo senti come un potenziale pericolo che può minacciare l’armonia della tua relazione e ti senti perso come un animale selvaggio che corre in cerchio, non sapendo se agire o optare per un atteggiamento passivo per recuperare la persona amata. Sappi che la comunicazione è il fondamento di una relazione di successo. Parla con il tuo partner di ciò che ti tormenta e non procrastinare al riguardo, questo è il futuro della tua coppia.

2. I leoni

Osservando prima i leoni, rivelate la vostra natura protettiva e responsabile al punto da dimenticare il vostro benessere. Tutti i tuoi cari si affidano al tuo buon senso e alla sicurezza che dai loro quotidianamente, il che ha l’effetto di infliggere un peso alle tue spalle che hai difficoltà a sostenere in questo momento. Sii compassionevole e non essere troppo esigente con te stesso. Sii egoista perché è la tua felicità sopra ogni altra cosa e devi sentirti felice prima di restituire il favore a coloro che ti circondano.

3. Zebre

Se sei stato attratto dalla vista delle zebre, significa che la tua preoccupazione principale è la tua salute. E prendersi cura di questo è importante perché ti incoraggia ad adottare uno stile di vita sano, privo di tossicità sia per il tuo corpo che per la tua mente. Ma sappi che non ha senso preoccuparsi di qualcosa al di fuori del tuo controllo. Avere una dieta equilibrata, praticare sport o qualsiasi altro passatempo che possa darti piacere, godersi la vita e soprattutto il momento presente. Poiché il passato può deprimerti, il futuro ti preoccuperà, ma il presente è ciò che è reale e da vivere.

4. Giraffe

La vista delle giraffe denota dapprima una certa insicurezza sia a livello professionale che finanziario. E lo stress che ne deriva genera una sensazione di intensa ansia, non trovando alcuna via d’uscita, anche nei tuoi tentativi di placarlo. Impara come calmare le tue paure e cerca di migliorare le tue abilità, se necessario. Un semplice riorientamento dei tuoi obiettivi o una riconversione professionale possono cambiare il gioco e spingerti al successo che speri tanto.

5. L’uccello blu

Questo uccello che sorvola l’orizzonte esprime la solitudine ed è quello che ti senti in questo momento. Ti senti solo con l’ansia di non avere nessuno al tuo fianco a preoccuparsi di te. Questa sensazione genera in te ansia e tristezza, soprattutto perché non è per scelta che questo isolamento si è incorporato nella tua vita. Perché ti senti solo anche in presenza di altre persone e questo è il peggior esilio che possa esistere. Poiché nessuno può fermare questa sofferenza per te, sei l’unico a superare le sue rimostranze. Comunicare e diventare un attore della tua vita; non lasciarti inghiottire dal peso di questo isolamento che peserà sul tuo benessere.

6. Gli uccelli

Gli uccelli che hai visto prima spiegano la tua angoscia e il tuo imbarazzo per esprimere i tuoi sentimenti che preferisci tacere e mantenere in profondità dentro di te. E per una buona ragione, la tua mancanza di fiducia nei confronti di ciò che ti circonda. Nel tempo, hai imparato a coltivare la tua indipendenza finanziaria ed emotiva. Non permetti a nessuno di interferire nella tua vita, il che ti costringe a un certo nemico della solitudine che può distruggere la sensazione di benessere e seminare dubbi nella tua mente. Impara come gestire questa rabbia silenziosa dentro di te che sviluppa solo tristezza e amarezza; aperto alla bellezza della vita semplicemente.

